Opinión | RECONTRA
El quinto pilar
Los pilares son esos elementos que mantienen nuestros edificios, nuestras viviendas. Pero también el estado de bienestar en el que vivimos. Hay imágenes que retratan el fracaso de los ayuntamientos en sus políticas de vivienda. Una de ellas es la de esos solares municipales cubiertos de malas hierbas en una ciudad donde los jóvenes no pueden emanciparse y donde cada vez más mayores viven solos en viviendas que ya no responden a sus necesidades. Es el monumento perfecto a la política de la inacción.
Lo paradójico es que la solución existe. La ley estatal del suelo y la valenciana permiten destinar solares dotacionales sin uso determinado a viviendas públicas en alquiler, una fórmula pensada precisamente para responder a necesidades sociales urgentes. No hablamos de recalificaciones, ni de pelotazos urbanísticos, ni de inventos legislativos. Hablamos de utilizar suelo público para cumplir la función para la que, en esencia, fue reservado: servir al interés general.
El nuevo plan estatal de vivienda ha puesto dinero sobre la mesa para impulsar este tipo de actuaciones. Es decir, hay suelo, hay cobertura legal y hay financiación. ¿Qué falta entonces? Exactamente lo que escasea en demasiados ayuntamientos: liderazgo. Resulta curioso que algunos gobiernos municipales encuentren recursos para auditorios vacíos, plazas de diseño o campañas de propaganda institucional. Sin embargo, cuando se trata de levantar viviendas para jóvenes o alojamientos adaptados para mayores… nada.
Urbanista
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