Opinión | LA COLUMNA
Vila-real encara és a temps
Durant anys, moltes ciutats van considerar els habitatges d’ús turístic una oportunitat econòmica sense calcular-ne les conseqüències.ui, el resultat és evident: lloguers disparats, joves que no poden emancipar-se, barris que perden habitants i un model urbà més orientat al negoci que a la vida quotidiana.
Vila-real, per fortuna, encara no es troba en aquesta situació. El nombre d’habitatges d’ús turístic és gairebé residual i, per això, ara és el moment d’actuar, abans que la pressió immobiliària dels municipis turístics del voltant acabe traslladant-se a la nostra ciutat. Esperar que el problema siga greu seria repetir errors que altres ja han pagat cars.
Regular és ordenar el creixement perquè l’activitat turística siga compatible amb el dret a un habitatge digne. Els ajuntaments disposen d’instruments urbanístics per limitar la concentració de pisos turístics, evitar que edificis sencers es destinen a aquesta activitat i preservar la funció residencial dels barris. Es tracta de protegir l’interés general.
El debat, però, va més enllà. També s’ha accelerat la conversió de baixos comercials en habitatges. Pot semblar una resposta ràpida davant la falta d’oferta, però quan desapareix el comerç de proximitat els carrers perden vida, activitat i cohesió social. Una ciutat sense comerç local és una ciutat més pobra.
A més, no tots els locals reuneixen les condicions. La necessitat d’habitatge no pot justificar qualsevol solució urbanística. Per això cal planificar abans que corregir, analitzar l’evolució del mercat i prendre decisions basades en dades i criteris tècnics.
L’habitatge és un bé immobiliari, sí, però també és on es construeixen les famílies, el veïnat i el sentiment de pertinença. Quan l’especulació substitueix aquest principi, la ciutat deixa de pensar en qui hi viu.
Vila-real encara és a temps de decidir quin model de ciutat vol. Pot esperar que els problemes siguen irreversibles o anticipar-se i protegir allò que fa possible una ciutat viva: barris habitats, comerç de proximitat i un habitatge accessible. La millor política urbana és, sovint, la que evita haver de lamentar-se en el futur.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
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