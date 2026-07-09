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Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

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Un espai per la joventut

Cada cert temps els adults ens escandalitzem amb la joventut: amb l’edat en què comencen a beure alcohol, amb l’accés que tenen a determinats continguts o amb les seues maneres de viure i relacionar-se. Els jutgem, els diem què han de fer i els critiquem per allò que no compartim. Però no sempre és fàcil trobar que els oferim l’espai, l’acompanyament i el suport que realment necessiten.

Amb Compromís al govern, i seguint els plans estratègics de joventut i de ciutat educadora, vam obrir quatre centres per a adolescents amb suport públic als barris de Castelló. Eren espais on els adolescents autogestionaven el seu oci al marge del consumisme, creaven moments de socialització sense estar enganxats a la pantalla i assumien responsabilitats, com netejar el vàter, una tasca que ens agradaria a molts que assumiren també a casa.

Sols cal parlar amb els joves usuaris d’aquests espais, amb les famílies o amb el professorat dels centres on estudien per conéixer tots els avantatges que aquests espais de participació ciutadana generen. Perquè sí, els adolescents tenen dret a tindre espais de participació, i no pot ser que per al PP l’única política de joventut siga fer-se fotos amb ells un dia a l’any al ple de l’Ajuntament.

El govern del Partit Popular i Vox va retirar tot el suport institucional, retallant i tancant els centres. Sols un ha pogut resistir sense el suport d’un Ajuntament del qual la gran política per a joves ha sigut un curset de TikTok per a boomer. Després ens queixem del trencament generacional, del botellot i de la falta de responsabilitat, però les polítiques per a joves del PP són nul·les i així ens va.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

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