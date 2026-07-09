El estadio global

Michel Kuka Mboladinga es un aficionado de la República Democrática del Congo. En el estadio Zapopan de Guadalajara durante noventa minutos permaneció hierático, inmóvil, emulando la estatua de Patrice Lumumba, el primer ministro del país tras su independencia en 1960. Lumumba fue ejecutado por soldados belgas un año después. La performance reivindica su figura y legado.

Mayte Mateos y María Mendiola formaron en 1977 el grupo Baccara, cuyo tema Yes sir, I can boogie arrasó en las listas de éxitos siendo las primeras españolas en conseguir un nº1 en Reino Unido. En 2015, Andy Considine, jugador del Aberdeen escocés, se grabó bailando el hit en su despedida de soltero. En 2021 formó parte de la selección que consiguió el pase a la Eurocopa. Adivinen la canción que protagonizó la celebración en el vestuario. Estos días, el estadio Foxborough de Boston fue testigo de cómo 20.000 escoceses cantaban al unísono el himno oficioso de la selección y del país.

Tim Payne era un modesto lateral diestro del Wellington Phoenix de la Primera División australiana (internacional con Nueva Zelanda desde 2012) hasta que el creador de contenido argentino Valen Scarsini inició una campaña para convertirlo en nuevo ídolo. De 4.500 seguidores a cinco millones, fichar por el Club Olimpia paraguayo, ser el cromo más codiciado o dedicarle la canción viral de este mundial de fútbol.

Marshall McLuhan fue un prestigioso comunicólogo canadiense que en los años 60 y 70 hizo fortuna con algunas frases célebres y determinantes teorías. Dejó un concepto asociado a las posibilidades de las tecnologías de la información que vislumbraban un nuevo mundo: la aldea global.

Pangea se ha reconstruido por siete semanas con un estadio en el centro del continente. El espacio común donde se manifiestan mensajes políticos, se comparten códigos culturales y se reinventan los mitos. Un mismo corazón que late con la frecuencia de la comunicación compartida.

Profesor titular de la Universitat Jaume I