Opinión | A FONDO
El valor de fer poble
Hui, aquestes línies han de començar, ineludiblement, amb la mirada posada a l’Alt Palància. Vull enviar un missatge de profunda solidaritat a tots els veïns i veïnes de Soneja i Azuébar davant el greu incendi forestal que ha mantingut en suspens tota la nostra província durant els darrers dies.
Així mateix, vull expressar la meua admiració i el meu agraïment més sincer als bombers i brigades forestals, i a totes i tots els professionals d’emergències i seguretat que estan treballant sense descans en l’operatiu desplegat. Quan el foc amenaça la nostra terra, l’entorn i les llars, demostren una dedicació absoluta i una professionalitat exemplar; per això, el nostre deure com a representants públics no pot limitar-se a aplaudir-los únicament en els moments crítics. Cal defensar els seus drets, atendre les seues justes reivindicacions i garantir de forma contínua que disposen de les millors condicions i recursos institucionals per a dur a terme una tasca que és fonamental per a defensar a la societat.
La ferida que deixa el foc a les nostres muntanyes ens recorda amb duresa que ens trobem en plena època de màxim risc. Les conseqüències d’un incendi forestal són sempre devastadores: suposen una pèrdua incalculable per al nostre patrimoni natural i generen una angoixa terrible per a les poblacions afectades per la proximitat de les flames. Per aquest motiu, aprofite l’altaveu d’aquest espai per a fer una crida a extremar les precaucions. Ens queda molt d’estiu per davant i tota prevenció és poca a l’hora de protegir els nostres pulmons verds. Tot el nostre suport i ànim per als efectius desplegats i per als municipis que ara han d’afrontar la recuperació del seu entorn.
Mentre seguim amb atenció i preocupació l’evolució d’aquests esdeveniments, la vida als nostres municipis continua endavant. L’arribada de l’estiu a l’Alcora sempre ens convida a aferrar-nos a allò que ens defineix i ens identifica, i aquests dies ho fem celebrant la festivitat de Sant Cristòfol, el nostre patró.
Any rere any comprovem que les nostres tradicions continuen vives gràcies a les persones que s’hi impliquen. En aquest sentit, el paper dels nostres barris i de la coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén resulta indispensable. De la seua espenta naix l’organització de fites tan nostres com la travessia pel riu, l’auca del sant o la crema dels ninots; un treball que enguany aportarà el seu característic toc festiu i tradicional als carrers de la Bàscula, Sant Salvador i la Sang. A ells s’hi sumaran els ninots elaborats pels usuaris i usuàries del Casal Jove, una participació clau que ens recorda la importància de transmetre els nostres costums a les noves generacions per a assegurar-ne el futur.
I com que les ganes de fer poble no s’aturen, aquesta mateixa vitalitat es trasllada al llarg de tot l’estiu a les festes de cada barri. De fet, no hi ha millor exemple d’aquesta unió que l’entrega de la clau, una tradició rescatada amb la qual els barris es passen el testimoni els uns als altres de manera simbòlica. Així, les comissions i el veïnat implicat, d’una banda, mantenen vives les tradicions alcorines i, de l’altra, dinamitzen la nostra localitat amb numerosos festejos populars que ens conviden a tots i totes a eixir al carrer i compartir.
Precisament amb la intenció de donar suport a aquesta tasca i de traslladar el dinamisme dels barris a la festa del nostre patró, des de l’Ajuntament de l’Alcora hem volgut fer un pas endavant per a potenciar Sant Cristòfol. Hem dissenyat una programació que respecta la nostra història, però que incorpora novetats d’oci i cultura per a sumar i enriquir aquests dies.
M’agrada destacar iniciatives inèdites com la decisió de convertir el nostre paratge de Sant Cristòfol en un escenari musical a l’aire lliure amb l’actuació del quartet Clariventum demà a la nit, així com el gran espectacle eqüestre nocturn. Unes iniciatives que es combinaran amb moments carregats d’estima pel nostre patrimoni, com l’homenatge al centenari de la Font de la Sang. Tot això sense oblidar les cites més populars de l’estiu: activitats infantils, la fira, sopar de pa i porta, esdeveniments musicals i la incorporació de festejos taurins amb el grand prix i la dihuitena edició del trofeu Manolo Madrid, entre altres.
La culminació arribarà diumenge, el dia gran per als nostres conductors i transportistes. La processó, la missa a l’ermita i el moment de la benedicció de vehicles ens recorden l’estretíssim lligam que té l’Alcora amb aquest gremi. Són un sector fonamental per al nostre dia a dia i mereixen gaudir de tot el protagonisme en la seua festa. Des d’ací, vull agrair a la Junta de Sant Cristòfol el seu gran treball.
Ens veiem als carrers per a compartir, amb orgull i trellat, eixa essència i germanor que ens fa únics com a poble.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
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