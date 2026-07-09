Inmersos en el verano

Con la llegada del verano, nuestro municipio vive uno de los momentos más intensos del año. Son semanas en las que multiplicamos nuestra población.

Una garantía fundamental para disfrutar de nuestras playas con total confianza son el resultado de excelencia del agua que tienen nuestras playas, sin duda es el resultado del trabajo constante de los servicios municipales y de la coordinación con las administraciones competentes.

Quiero trasladar con orgullo a vecinos y visitantes que las analíticas realizadas de manera periódica confirman que la calidad de nuestras aguas es excelente, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y salubridad. La aportación de arena también ha sido una mejora importante en las playas.

Pero el esfuerzo de la administración necesita ir acompañado del compromiso de todos. Por ello, hago un llamamiento al civismo y a la responsabilidad colectiva para disfrutar de esta mejoras. Mantener limpias nuestras calles y playas depende también de pequeños gestos cotidianos: utilizar las papeleras y contenedores, respetar los horarios de depósito de residuos y cuidar los espacios públicos como si fueran nuestro propio hogar. Entre todos conseguiremos un municipio más limpio, más agradable y más sostenible.

Desde las áreas de Turismo, Cultura, Comercio y Deportes hemos preparado una programación amplia y pensada para todos los públicos, somos de los municipios con más diversidad de actividades que ayudan a dinamizar nuestro municipio. Estas iniciativas sirven, sin duda, para apoyar el comercio local.

Las actividades para mayores y jóvenes en las playas de nuestra localidad tienen una gran aceptación y también quiero destacar la escuela de verano, que tanto ayuda a las personas que trabajan y el Casal Jove que une a los jóvenes.

Quiero finalizar expresando mi más sincero agradecimiento a los profesionales de nuestros centros sanitarios, que durante estos meses redoblan sus esfuerzos para atender el importante incremento de población.

Sigamos disfrutando del verano con responsabilidad y respeto por nuestro municipio. Estoy convencido de que con el esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento y la colaboración de todos, demostraremos que somos un destino de referencia y de calidad.

Alcalde de Orpesa