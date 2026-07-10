Almassora merece avanzar

Hay proyectos que marcan el futuro de un municipio y responden a una necesidad real. El vial rápido que conectará directamente la playa con el casco urbano de Almassora es uno de ellos.

Durante demasiados años, esta reivindicación histórica de nuestros vecinos fue ignorada. Mientras otros municipios conseguían inversiones estratégicas, Almassora veía cómo los presupuestos de la Generalitat elaborados por los gobiernos del Botànic pasaban de largo por la localidad sin contemplar esta actuación imprescindible.

Lo más llamativo es que quienes hoy intentan sembrar dudas sobre este proyecto fueron los mismos que, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo realidad, votaron en contra. Rechazaron las enmiendas presentadas por el Partido Popular para incorporar esta infraestructura a los presupuestos autonómicos. Entonces no era una prioridad.oy pretenden cuestionar el trabajo que se está realizando para hacerla posible.

La realidad es muy distinta en estos momentos. Por primera vez existe una voluntad política clara para que este vial deje de ser una promesa y se convierta en una realidad. Está incluido en los presupuestos de la Generalitat valenciana y, lo que es más importante, el proyecto avanza gracias al trabajo conjunto que el Ayuntamiento de Almassora mantiene con la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad.

Cuando hablamos de esta infraestructura hablamos de seguridad vial, porque permitirá una conexión más rápida, cómoda y eficiente entre la playa y el casco urbano, pero, también de protección. Nuestra proximidad al polígono industrial del Serrallo hace imprescindible disponer de vías de evacuación rápidas y seguras ante cualquier eventualidad que pueda acaecer. Es una cuestión de responsabilidad hacia nuestros vecinos y también de planificación para el futuro de Almassora.

Precisamente por la importancia de esta infraestructura, el proyecto se está desarrollando con el máximo rigor técnico. Los ingenieros y los especialistas están realizando los estudios necesarios para definir la mejor solución posible.

Almassora vive en la actualidad un momento de crecimiento constante. Crecen nuestras empresas, llegan nuevas inversiones y mejoran nuestros servicios. Ese crecimiento debe ir acompañado de infraestructuras que estén a la altura de las necesidades de un municipio que mira al futuro con ambición.

Es alcaldesa de Almassora