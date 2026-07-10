La temporada de verano arrancó oficialmente en las playas de Castellón con el anuncio de la concesión de banderas azules para las tres playas, realizado por la alcaldesa Begoña Carrasco. Quien presentó las mejoras de dotación y servicios, también de imagen, de los casi 5 kilómetros de extraordinaria arena y aguas transparentes, que constituyen un tesoro para nuestra ciudad. Cuantos nos visitan por primera vez quedan gratamente sorprendidos, experimentando el disfrute de un amplio espacio natural libre de masificación urbanística prácticamente único en el litoral español, cuidado con mimo desde el consistorio que dirige Carrasco. Además, este año, como explicó el primer teniente de alcalde, Sergio Toledo, gracias a la gestión de los fondos Next Generation de la UE ha sido posible la inversión de 500.000 euros en la creación de zonas para disfrute del ciudadano con diseños inspirados en las Columbretes, pertenecientes al término de Castellón.

Ahora el Ayuntamiento de Carrasco vuelve a sumarse a la plausible iniciativa de conseguir una nueva bandera en este caso verde, galardón propiciado por Ecovidrio en las poblaciones costeras. Involucrando al sector hostelero, en el fin de reciclar el vidrio como paso necesario en la reducción del CO2, objetivo esenciales en la lucha contra el cambio climático. Así lo han anunciado el responsable de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo, y la teniente de alcalde del Grau, Esther Giner. El calentamiento global es una realidad que experimentamos día a día. Y va a más.

Es periodista y escritor