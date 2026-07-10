Los EEUU de América, o mejor dicho, la federación de Estados construida en república federal constitucional (como ellos dicen , es el país más influyente del mundo y está celebrando su 250 aniversario de existencia, de independencia.

Pero, en este momento hay pero. Y es que, en las celebraciones del 250 aniversario, además de perritos calientes, barbacoas, banderas… y los fuegos de la pirotecnia valenciana de Caballer, también está Donald Trump, el actual presidente. Presencia que no es cosa banal. Digo, simplemente, que mientras este señor se dedica a organizar actos relacionados con servicios evangélicos, mítines de MAGA, combates de artes marciales y, en última instancia, eventos que solo buscan fomentar el culto a su personalidad, una importante parte de los estadounidenses empieza a tener claro que Trump está robando la fiesta de sus compatriotas. Incluso, crece la idea de que los padres fundadores no estarían contentos con un presidente que está enterrando la idea inicial de George Washington: aquella que señalaba que EEUU, por ser país de inmigrantes, debe acoger a los oprimidos y perseguidos de las naciones y religiones.

Me alegro de que los que tienen que votar y pueden hacer que las cosas cambien, empiecen a sentir esa necesidad. Pero reconozco que también me anima el hecho de que los cabecillas de los otros, del Partido Demócrata, parece que están apelando a superar las divisiones que los debilita y empiezan a consagrarse con la misión de desmantelar el autoritarismo, la corrupción, la destrucción del Estado de derecho, los ilegales aranceles, la guerra de Irán… Es decir, todo lo que representa Donald Trump. El tiempo dirá si los demócratas lo hacen posible. Ojalá. Nuestro futuro también depende de ello.

Es analista político