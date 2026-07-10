La policía no se protege con titulares

La seguridad jurídica de la Policía Local de Castelló ha sido un anuncio más en prensa del gobierno de Begoña Carrasco sin que se haya traducido en soluciones reales y especializadas.

El PSPV, desde el 16 de septiembre de 2024, ha reclamado en numerosas ocasiones la contratación de un servicio jurídico especializado para nuestros agentes policiales, una reivindicación compartida por las organizaciones sindicales y que, además, contaba con dotación presupuestaria.

Durante casi un año la respuesta a nuestras preguntas fue el silencio, hasta que el 1 de agosto de 2025 el concejal de Seguridad, el señor Ortolá, anunció la adjudicación de un contrato de asistencia jurídica, presentándolo como que «la Policía Local tiene a su ángel de la guarda». De nuevo, pura ficción, pues estamos ante un contrato insuficiente y mal planteado.

En lugar de plantear un servicio jurídico especializado, optó por uno genérico, confundiendo una necesidad específica con una solución estándar y dejando sin respuesta las demandas reales del colectivo.

No se pueden vender titulares y disfrazar la realidad en casos como estos. Se ha de escuchar, planificar y ofrecer soluciones eficaces. Esperemos que, a su vencimiento en breve, el concejal corrija el rumbo y licite un servicio jurídico digno, útil y especializado.

La Policía Local, los Bomberos y Protección Civil merecen una asistencia jurídica a la altura de la responsabilidad que asumen cada día, no soluciones de mínimos ni decisiones improvisadas para nuestros efectivos.

Es concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló