La tentación de la fuerza

Vivimos un tiempo en el que parece que la dureza cotice al alza. En muchos lugares crece la fascinación por dirigentes que prometen imponer orden y resolver de un golpe problemas extraordinariamente complejos. Son líderes que hablan siempre desde sus certezas y, a menudo, también desde su ignorancia. Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, llegó a la conclusión de que las sociedades abiertas eran más seguras que las edificadas sobre verdades absolutas.abía que hacer posible la convivencia y para ello unas instituciones fuertes debían imponerse a gobernantes duros.

Aquel consenso reunió a familias políticas hasta entonces adversarias. La socialdemocracia abrazó el Estado liberal; la democracia cristiana aceptó el desarrollo del Estado social. Discutían sobre los impuestos, el papel del mercado o el alcance de las políticas públicas; pero sin arrogarse nadie el monopolio de la verdad ni convertir al adversario en el enemigo a abatir. Gracias a ello tuvimos el Estado de Bienestar y el mayor período de estabilidad y prosperidad.

Sin embargo, parece que mucho de aquello empieza a difuminarse. Las generaciones que han crecido en libertad ven la democracia como un paisaje natural y no como una conquista histórica; no son conscientes de lo que supusieron el fascismo o el estalinismo y quizá por eso mismo están dispuestas a aplaudir los discursos que exaltan la autoridad y simplifican la realidad.

Hoy, junto a regímenes totalitarios o autoritarios, en las mismas democracias vuelven a ganar espacios dirigentes que convierten la política en una confrontación permanente. Cada país tiene los suyos. Trump se ha convertido en el abanderado de ellos: Milei, Bukele, De la Espriella y otros. Dirigentes que admiran sus alardes de fuerza frente a organismos independientes, ya sean deportivos o de otra índole, sus desafíos a las instituciones internacionales y unas maneras tan estridentes como parece que eficaces desde el punto de vista propagandístico.

También en nuestro país existen imitadores que rara vez cuestionan ese estilo de hacer política. Incluso otros, movidos por el cálculo electoral, tratan de apropiarse de parte de su relato y de sus formas, endureciendo el lenguaje y sustituyendo argumentos por eslóganes, en una confrontación permanente.

Quizá nos hayamos acostumbrado a admirar demasiado a quienes presumen de dureza, cuando la historia demuestra que los mayores desastres no nacieron de la duda, sino de las certezas inquebrantables de quienes, desde su ignorancia y su maldad, creían poseer la verdad y se sintieron legitimados para imponerla.

Hoy, cuando bajo el paraguas de la democracia, alzan la voz aquellos que quieren cerrarla a muchos, conviene recordar a Karl Popper cuando afirmó que la fortaleza de una sociedad abierta reside precisamente en reconocer que todos somos falibles, que nadie posee la verdad definitiva, mucho menos Trump, y que el contraste de ideas, la crítica y el diálogo no son signos de debilidad, sino las mejores garantías de la libertad.

El mundo aprendió esa lección pagando un precio inmenso. Sería una grave irresponsabilidad olvidar por qué la aprendió.

Es profesor de Filosofía