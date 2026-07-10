Opinión | A FONDO
El Termet que vam somiar
Hi ha llocs que formen part de la nostra història molt abans que aprenguem a explicar-la. El Termet és un d’ells. Generacions de vila-realencs i vila-realenques hem crescut, hem passejat, hem jugat i molts també vam descobrir què significava passar un estiu al costat del Millars. Recuperar aquest espai no era només una actuació urbanística o mediambiental. Era recuperar part de la nostra identitat.
Quan vam arribar al govern municipal l’any 2011 teníem un objectiu molt clar: recuperar aquest espai perquè tornara a formar part de la vida de la ciutat. No volíem que fora només un paratge natural protegit; volíem convertir-lo en un lloc de convivència, d’esport, de salut i de gaudi per a totes les generacions.
Durant anys, el riu havia quedat ocult darrere dels canyars, amb trams pràcticament inaccessibles i un paisatge que havia anat perdent la connexió amb la ciutat. Per això vam impulsar un pla integral de recuperació del Termet, eliminant espècies invasores, recuperant vegetació autòctona i fent possible la recuperació de l’antiga platja del Millars, un espai que hui torna a formar part de la memòria i del present de Vila-real.
Aquella recuperació també va significar tornar a obrir el riu a la ciutadania. Fer accessible allò que durant massa temps havia quedat amagat i degradat. Recuperar el contacte amb el Millars era, en el fons, recuperar una manera de viure Vila-real més vinculada a la natura, a la convivència i al benestar col·lectiu.
Aquella actuació no era només una obra mediambiental. Era una manera d’entendre el futur. Perquè protegir la natura també és generar qualitat de vida, crear oportunitats i apostar per una ciutat més saludable i sostenible. Amb el pas dels anys, el Termet ha deixat de ser únicament un paratge natural per convertir-se en un espai que uneix medi ambient, esport, cultura, turisme i convivència.
També hem recuperat equipaments, hem dignificat els accessos, hem potenciat l’activitat cultural i esportiva i hem consolidat el Termet com un dels principals espais de trobada de Vila-real. Quan hi ha una estratègia clara i una mirada a llarg termini, els projectes deixen de ser actuacions aïllades i acaben transformant la manera de viure una ciutat.
Quinze anys després, el temps ens ha donat la perspectiva suficient per a entendre la dimensió d’aquella aposta.ui, el Termet és un dels millors refugis climàtics que podem oferir. En un moment en què les altes temperatures obliguen les ciutats a repensar els seus espais públics, disposar d’un entorn natural com aquest és també una inversió en salut, benestar i qualitat de vida. Un espai on la natura conviu amb l’esport, el passeig, la cultura i la convivència, i que cada estiu es converteix en un dels principals punts de trobada de la ciutat.
Per això Viu l’estiu al Termet té tant de sentit. La programació ompli aquest espai de concerts, espectacles, tallers, activitats familiars, visites guiades i propostes esportives que conviden la ciutadania a tornar a viure el seu entorn natural. Perquè el Termet ja no és només un lloc que contemplem; és un lloc que compartim, on cada activitat contribueix a reforçar el vincle entre les persones i el seu patrimoni.
Aquesta manera d’entendre el nostre patrimoni també explica la recuperació de Vilabici. El servei públic de bicicleta és una eina més per connectar la ciutat amb el Termet i fomentar una mobilitat saludable i sostenible.ui podem arribar-hi per un carril bici que fa quinze anys no existia. Tot forma part d’una mateixa manera d’entendre Vila-real: una ciutat que aposta per oferir més alternatives, més qualitat de vida i més espais per a les persones.
Però el més important és entendre que les grans transformacions necessiten temps. Governar també és sembrar sabent que els fruits arribaran anys després. És prendre decisions pensant en les pròximes generacions i no només en els pròxims titulars. Les ciutats que avancen són les que tenen un projecte, les que saben preservar el seu patrimoni i, al mateix temps, adaptar-lo a les necessitats del present sense perdre de vista el futur.
Ara que veiem famílies passejant vora el riu, persones banyant-se de nou al Millars, esportistes recorrent els camins o veïns i veïnes gaudint de Viu l’estiu al Termet, convé recordar que res d’això és fruit de la casualitat. És el resultat d’un projecte sostingut en el temps i d’una manera d’entendre la política que posa les persones al centre.
Perquè el Termet que hui gaudim a Vila-real no és només el que vam recuperar. És el que vam somiar fa quinze anys. El Termet es ara mateix un espai per caminar, córrer, arribar amb Vilabici, compartir en família o simplement gaudir de la natura. Un patrimoni que entre tots tenim la responsabilitat de cuidar perquè continue sent un dels llocs més especials de la nova Vila-real del segle XXI.
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