250 años de EEUU

El pasado 4 de julio se cumplieron 250 años de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Un hito histórico lleno de interés, de connotaciones con la realidad actual y un ejemplo de hipocresía humana del más elevado nivel.

Quién no firmaría el texto con el que comienza: «Consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Aquí ya podemos encontrar un primer rasgo de incongruencia en las palabras «creador» y «libertad». El modelo que buscaban aspiraba a conceder la máxima libertad a las personas, pero lo hacía desde un punto religioso, lo que quizá deja de lado a quienes no lo son. Sin embargo, entendamos la situación y vamos a quedarnos con unas afirmaciones que, a la par que revolucionarias, creo que siguen siendo válidas hoy en día, y hasta mañana seguramente. Aunque al paso que vamos igual hemos de ansiar por ellas en algún momento del futuro.

El cénit de la hipocresía que he mencionado al principio se halla en la afirmación de que «todos los hombres son creados iguales». Pongamos esto en contexto: EEUU, la nación que surgió de esta declaración, era plenamente esclavista cuando se formuló este texto, en 1776, y siguió siéndolo hasta bastante avanzado el siglo siguiente. Tampoco olvidemos que cuando dice «hombres» no se refiere a «seres humanos» sino literalmente a personas del sexo masculino. Las mujeres quedaban fuera de la democracia que se iba a instaurar. Tan afuera como los esclavos negros u orientales, o los aborígenes, en aquel momento aún muy numerosos, y los dueños lícitos de enormes extensiones del territorio que luego conformaría el país.

Al mismo tiempo, no queda otra que reconocer los avances a nivel mundial que esto conllevó. La influencia de la democracia norteamericana junto a la Revolución francesa derivó en los sistemas de gobierno que tenemos en todo Occidente: las democracias liberales. Con sus defectos, dos siglos y medio después, seguimos sin encontrar un sistema de gestión menos malo (parafraseando a Churchill).

Y, curiosamente, hoy en día esos ideales que se impulsaron con el nacimiento de los EEUU, donde más amenazados están es justo allí. De ser unas colonias, pasaron a ser el estado más poderoso del planeta, y más influyente, para bien y para mal. Ahora que su soberanía mundial, al menos en lo económico, titubea, sus valores, los mismos que implantaron ellos, corren peligro. La igualdad que tanto reivindicaban sigue estando en duda, la libertad que tanto ansiaban parece controlada por las grandes corporaciones y la manipulación. La búsqueda de la felicidad es quizá el anhelo que nos queda, aunque quizá hoy en día ya sepamos que es una quimera. Tal vez ellos ya lo intuían y por eso la incluyeron.

Los EEUU llevan prácticamente un siglo siendo el faro tecnológico y también diría que espiritual y cultural del mundo. Todo nació desde sólidos principios instalados en un lodazal moral. A ver cómo será el futuro.

Es editor de La Pajarita Roja