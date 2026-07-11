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Opinión | LA RÚBRICA

Hèctor Ramos

Hèctor Ramos

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Borriol avança amb pas ferm

Borriol viu un moment de transformació que es percep al carrer. Els projectes per a les obres d’urbanització d’alguns nuclis poblacionals continuen avançant i cada vegada són més els nuclis que s’ho estan plantejant. A les gestions ja iniciades a les urbanitzacions de la Coma, Alcormar, Vall d’Umbrí i l’Abeller, estic convençut que se’n sumaran de noves, una mostra del compromís per millorar la qualitat de vida de tot el veïnat, visca on visca.

Una altra gran notícia és el futur IES Borriol. La sentència del TSJ ens dona la raó i garantix que no perdrem el finançament que la conselleria pretenia retirar. Ja som propietaris del solar i hem iniciat les gestions per adquirir els terrenys necessaris per executar les obres d’urbanització exigides. Espere que la conselleria autoritze simultaniejar els treballs amb la construcció del centre perquè Borriol no perda més temps.

També hem culminat les obres del centre de dia, una infraestructura molt esperada que suposarà una millora clau per a l’atenció de les persones majors i dependents. Ara només queda tramitar la cessió de l’immoble perquè la conselleria el pose en marxa tan prompte com siga possible.

I mentre el poble continua millorant les seues infraestructures, també batega amb força gràcies a un estiu ple d’activitats festives, culturals, esportives i socials. Podria parlar de moltes més actuacions, dels projectes en marxa o de l’orgull que representa la nostra Unió Musical Lira Borriolenca, però l’espai és reduït. El que sí puc dir és que Borriol té present i, sobretot, molt de futur. Seguim Fent Poble.

És alcalde de Borriol

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