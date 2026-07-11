Castellón, destino turístico al alza

Quien nos conoce, repite. Seguro que me han oído decir muchas veces esta frase que no es solo una valoración subjetiva surgida de mi pasión por la ciudad que me ha visto crecer, es una realidad. Así lo corroboran los primeros datos de la temporada de verano, con unos niveles de ocupación hotelera superiores al 90% impulsada por los eventos deportivos, el inicio de la temporada de playas y las fiestas de Sant Pere. Y también lo demuestran las cifras de ocupación, con un descenso de 212 parados en el mes de junio, lo que representa el 40% de la bajada en la provincia.

Se trata de unas cifras excelentes que nos hacen prever una temporada muy buena y que ratifican que nuestra apuesta por el turismo de calidad y durante todo el año da sus frutos, con un impacto positivo en nuestra ciudad. El turismo es dinamismo económico, es generador de empleo y es inversión que llega de la mano de aquellos que descubren en la capital de la Plana el diamante en bruto que desde hace tres años estamos puliendo con cariño, sin prisa pero sin pausa y de manera responsable y sostenible. Para ello, hemos desarrollado el Plan Estratégico de Turismo 2025-2027, un documento que ha contado con la colaboración en su elaboración del Gabinete de Estudios Turísticos de la UJI, en coordinación con el Patronato Municipal de Turismo, que marca las directrices a seguir para lograr la tan deseada desestacionalización y para evitar que, por el camino, perdamos nuestra esencia.

Como dice nuestro eslogan, Castellón es vivir lo auténtico. Somos un destino mediterráneo único, donde la experiencia turística se construye desde lo real, lo humano y lo cotidiano. Lejos de los modelos basados en la masificación o el artificio, somos una ciudad que se vive sin prisas y que invita a conectar con su esencia a todo el que la elige para disfrutar de sus días de descanso en nuestras playas, para disfrutar de nuestra gastronomía con sabor a mar, para ver las estrellas, para organizar un evento deportivo o un congreso, entre otras muchas opciones.

Como alcaldesa de Castellón me siento muy orgullosa del trabajo realizado por las diferentes áreas de gobierno para alcanzar datos como los de este mes de junio. Unos números que se sustentan en una programación que adelanta el inicio del verano de la mano del Festival del Viento que, el primer fin de semana de junio, llenó nuestros arenales con la visita de 50.000 personas que acudieron atraídas por las 800 cometas dirigidas por 140 pilotos procedentes de 22 países. En su tercera edición, este evento se ha consolidado y ya les puedo adelantar que en 2027 tendrá lugar los días 5 y 6 de junio e incorporará novedades y mejoras. Ya saben que desde el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir somos unos incorformistas y, lejos de relajarnos, queremos que esta cita en la que trabajamos conjuntamente con Adepla alcance la excelencia que los castellonenses y quienes nos visitan se merecen.

Como también nos ayudan a alargar la temporada estival los eventos deportivos, en los que, como capital del deporte, nos hemos convertido en un referente nacional e internacional. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana nuestra ciudad recibió a cerca de 14.000 personas de la mano de cuatro competiciones de primer nivel, la Mediterráneoa Tri, los campeonatos de gimnasia rítmica, el Campeonato de España sub-18 de Atletismo y el Autonómico de Natación. Se trata de deportistas, técnicos, acompañantes y público en general que quizás no nos conocían y que, gracias a estas actividades han descubierto el lugar maravilloso en el que tenemos la gran suerte de residir, nuestra calidad de vida y una oferta que nos convierte en un destino único en el Mediterráneo.

Nos tomamos muy en serio la importancia del binomio turismo-deporte. Por ello, apostamos por invertir en nuestras instalaciones deportivas, abandonadas durante la travesía en el desierto de los ocho años de gobierno del Fadrell. Unas intervenciones que, unidas a la capacidad organizativa demostrada por la concejalía de Deportes y sus técnicos, nos han convertido ya en una ciudad de referencia para la Real Federación Española de Gimnasia que hace poco más de seis meses ya celebró aquí el Campeonato Nacional Base de Conjuntos Ibredrola y la tercera fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola.

Y también han hecho posible que, en la edición 2026, la Mediterránea Tri haya agotado las inscripciones, alcanzando su récord de participación con 1.400 inscritos, entre los que destacaba la presencia de deportistas internacionales llegados de EEUU, Francia, Reina Unido, Portugal, Alemania, Noruega, Irlanda, Rumanía y Países Bajos. Nuestra Piscina Olímpica también es una instalación de referencia para pruebas de primer nivel como el Campeonato Autonómico absoluto y júnior del pasado fin de semana. Y lo mismo sucede con el Gaetà Huguet, cuyas pistas de atletismo acogieron el Campeonato de España sub-18.

Ya ven que, como en el deporte, también en el gobierno local, el esfuerzo tiene resultados. Seguimos.

Es alcaldesa de Castellón