Atiquifobia: el miedo a la imperfección

La atiquifobia, del griego atychía (fracaso) y phobos (miedo), no es una pausa reflexiva, ni una muestra de sensatez, ni una demostración de perfeccionismo. Es más bien un sabotaje sistemático, una parálisis que impide completar tareas por miedo a que no sean lo suficientemente buenas, convirtiéndose en un refugio defensivo ante la vulnerabilidad. No hablamos de pereza o falta de ambición, sino más bien de un miedo visceral y paralizante al fracaso, un miedo al rechazo, a la invisibilidad, a la insignificancia, que convierte cualquier reto en una amenaza directa para nuestra identidad. El origen de este pánico suele estar en un autoconcepto frágil, alimentado primero por una crianza donde el afecto estaba condicionado a los resultados, y continuado después por el impacto de una cultura digital que solo aplaude el éxito final, ocultando las cicatrices del proceso. Así, padres excesivamente críticos, con castigos desproporcionados por errores menores y mensajes repetidos de “no es lo suficientemente bueno” son el caldo de cultivo ideal para que, en la adultez, germine la atiquifobia. Quien la padece no teme al fallo técnico en sí, sino a la narrativa devastadora que lo acompaña, a la idea de que “si fallo, dejo de tener valor”. Para romper este ciclo, hemos de entender que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino el ingrediente principal de su anatomía. No se trata de eliminar el miedo por arte de magia, sino de aprender a caminar con él, permitiéndonos ser falibles. Al final, el único fracaso real es quedarse inmóvil por miedo a tropezar, porque el aprendizaje humano depende precisamente del desajuste entre la expectativa y el resultado.

* Carlos Hidalgo es psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)