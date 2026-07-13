Opinión | Tribuna sindical
Els serveis públics són la millor garantia de justícia, inclusió i benestar
Encara hi ha qui continua parlant dels serveis públics com si foren una despesa. Desd’UGT Serveis Públics Comarques deCastelló hoafirmem ambrotunditat: sónla millorinversió que pot fer una societat que aspire a ser més justa, inclusiva i saludable. Els serveis públics són molt més que una estructura administrativa o un conjunt de prestacions; representen el compromís col·lectiu amb la justícia social, la igualtatd'oportunitats iel benestarde totesles persones.
Darrere de cada escola, de cada centre de salut,de cadaservei socialo decada administració pública hi ha dretsgarantits, oportunitatscompartides iprofessionals compromesosamb elbé comú. Per això, quan defensem una educació de qualitat, una sanitat pública universal, uns serveis socials accessibles o una administració eficient, no només protegim uns serveis essencials: defensem un model de societat que situa les persones al centre i que entén la justícia social, la inclusió i el benestar com un dret, no com un privilegi.
L’equitat, la cohesió i el progrés col·lectiu no es construeix únicament amb discursos. Es construeix amb polítiques públiques valentes, amb recursos suficients i amb serveis accessibles per a totes les persones. Una societat justa, inclusiva isaludable és aquella que elimina barreres, acompanya les situacions de vulnerabilitat i reconeix la diversitat com un valor. Els serveis públics són l'espai on aquests valors es converteixen en drets efectiuscada dia.
Per això és imprescindible apostar per unes plantilles estables, amb ocupació de qualitat, formació permanent i condicions laborals dignes. Des d’UGT Serveis PúblicsComarques de Castelló continuarem exigint més inversiópública, ocupacióestable ide qualitat,reducció de la temporalitat, cobertura de lesvacants iunes administracionscapaces derespondre alsnous reptes socials. Perquè defensar elsserveis públicsés defensarla justíciasocial, lainclusió iel benestar de la ciutadania.
* Marisa García és secretària general UGT Serveis Públics Comarques de Castelló.
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