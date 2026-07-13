Ante los numerosísimos casos judiciales, imputados, investigados y barro que salpica a muchos miembros del Gobierno y del PSOE, parece que se intenta conseguir cierta impunidad. Para ello, se puso en marcha una estructura de fontanería con Santos Cerdán y la tal Leire, de la que cada vez salen más datos turbios. Pero hay otro sistema más sutil, que es acabar o tomar el poder en los organismos e instituciones del Estado que pueden exigirles responsabilidades; y, si no pueden hacerlo, los desprestigian o tratan de disolverlos. Sin mecanismos de control, ni independencia judicial, ni órganos fiscalizadores, ni contrapoderes, ni prensa de investigación, vivirían muy felices. Y mejor si lograran neutralizar la UCO, la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción o los cuerpos policiales especializados. Un ejemplo vergonzoso fue la disolución de OCON-Sur, lo que dio vía libre al narcotráfico en el Estrecho. Y lo último es el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que quiere modificar el régimen de transmisión de las participaciones sociales de las sociedades limitadas y suprimir la escritura pública notarial. Esto supone un cambio profundo en el modelo español de seguridad jurídica preventiva, ya que se elimina el control del notario sobre la identidad, capacidad, legitimación, comprobación de legalidad y prevención de blanqueo de capitales. Resulta que el sistema vigente ha sido fundamental para conseguir detectar muchas de las operaciones fraudulentas que se han descubierto y es una de las principales fuentes de información para la policía; así que lo quitamos y en paz, un problema menos. ¡Qué desvergüenza!

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho