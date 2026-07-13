Opinión | La rúbrica
Morella no es la corrupción del PSOE
Tras 32 años de socialismo, Morella dijo basta. Y ese mismo año, en el PP nos pusimos a trabajar para perseguir la corrupción y devolver a los morellanos la confianza en su ayuntamiento.
El régimen de opacidad impuesto por Ximo Puig y Rhamsés Ripollés durante sus respectivas etapas de gobierno ha quedado atrás. Ahora el silencio se combate con transparencia, información y participación. Desmontando laboratorios que bajo un paraguas público servían a intereses privados.
El informe de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, a la que nos dirigimos en 2025, acredita que el PSOE se aprovechó del dinero de todos los vecinos durante demasiados años.
Ese documento, que hemos llevado a debate en pleno, llegará al Tribunal de Cuentas. Y lo hará con el apoyo del equipo de gobierno de Independents. Porque el PSOE se ha quedado solo en su defensa de la corrupción.
Nosotros apelamos a la legislación vigente para que el socialismo compense a los morellanos por todo el daño cometido. Reclamamos una condena de los hechos acreditados para devolver a esta institución la dignidad y el respeto que merece.
El socialismo tendrá la oportunidad de presentar su defensa ante los tribunales. Porque la soledad y el silencio de su líder, Rhamsés Ripollés, en el pleno de este pasado viernes, anticipa ya su condena.
Y mientras ellos callan, nosotros seguimos trabajando. Porque Morella no es la corrupción del PSOE.
* Jesús Ortí es Portavoz Grupo Municipal PP Morella
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tarde de ola de incendios en Castellón: los bomberos actúan en cinco simultáneos
- La preocupación por la investigación del Seprona moviliza a La Foya: la asociación alcanza el centenar de socios
- Declarado un nuevo incendio de vegetación en Castellón
- El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
- El Villarreal recluta experiencia Champions para el cuerpo técnico de Iñigo Pérez
- Fuerte granizada en el interior de Castellón: No te pierdas el vídeo
- Tres incendios casi simultáneos ponen en alerta el interior de Castellón
- Una empresa cerámica cambia de manos: así es cómo afectará a la plantilla