Tras 32 años de socialismo, Morella dijo basta. Y ese mismo año, en el PP nos pusimos a trabajar para perseguir la corrupción y devolver a los morellanos la confianza en su ayuntamiento.

El régimen de opacidad impuesto por Ximo Puig y Rhamsés Ripollés durante sus respectivas etapas de gobierno ha quedado atrás. Ahora el silencio se combate con transparencia, información y participación. Desmontando laboratorios que bajo un paraguas público servían a intereses privados.

El informe de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, a la que nos dirigimos en 2025, acredita que el PSOE se aprovechó del dinero de todos los vecinos durante demasiados años.

Ese documento, que hemos llevado a debate en pleno, llegará al Tribunal de Cuentas. Y lo hará con el apoyo del equipo de gobierno de Independents. Porque el PSOE se ha quedado solo en su defensa de la corrupción.

Nosotros apelamos a la legislación vigente para que el socialismo compense a los morellanos por todo el daño cometido. Reclamamos una condena de los hechos acreditados para devolver a esta institución la dignidad y el respeto que merece.

El socialismo tendrá la oportunidad de presentar su defensa ante los tribunales. Porque la soledad y el silencio de su líder, Rhamsés Ripollés, en el pleno de este pasado viernes, anticipa ya su condena.

Y mientras ellos callan, nosotros seguimos trabajando. Porque Morella no es la corrupción del PSOE.

* Jesús Ortí es Portavoz Grupo Municipal PP Morella