Onda, líder en transparencia por sexto año consecutivo

Nuestro Ayuntamiento ha vuelto a situarse a la cabeza del buen gobierno y la gestión de los intereses comunes. Por sexto año consecutivo hemos sido galardonados con el prestigioso Sello Infoparticipa, tras cumplir con rigor el 100% de los criterios de transparencia objeto de evaluación, un reconocimiento que ha vuelto a situar a Onda entre las administraciones locales más transparentes de la Comunitat Valenciana.

Este sello, otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, evalúa la calidad de la información pública disponible y la efectividad de los canales de participación ciudadana. Onda se convierte en el único Ayuntamiento de la Comunitat Valenciana que alcanza el 100% de los indicadores de transparencia por sexto año consecutivo.

La transparencia y la forma de gestionar los recursos comunes por parte de mi equipo de concejales forman parte de nuestra manera de entender el servicio público. Nos esforzamos muchísimo para que cualquier vecino pueda conocer con total claridad cómo trabajamos, cómo invertimos los recursos que vienen de los impuestos de todos, y cómo tomamos todas las decisiones para mejorar cada día la calidad de vida de los ondenses.

Este Sello analiza más de medio centenar de indicadores relacionados con la transparencia y el buen gobierno. Entre los aspectos evaluados destacan la publicación de contratos y subvenciones, así como la accesibilidad y calidad de los canales de información y participación de los ciudadanos. En el caso de Onda, esta información se encuentra publicada y en permanente actualización, facilitando a cualquier ciudadano el acceso libre y directo a toda la gestión municipal.

Obteniendo un cumplimiento riguroso del 100% de todos los criterios evaluados, ratificamos el compromiso del Ayuntamiento de Onda con una administración abierta, cercana y transparente. Verdaderamente somos un referente en buen gobierno y rendición de cuentas.

Tenemos un compromiso con los ondenses que va más allá de una promesa electoral, tenemos un compromiso al que nos sentimos vinculados moralmente. La transparencia es el mejor indicador de la democracia, y Onda lidera la Comunitat Valenciana por sexto año consecutivo.

* Carmina Ballester es alcaldesa de Onda