Opinión | A fondo
Tornar a confiar
Hi ha moments en què la política necessita alguna cosa més que candidats. Necessita lideratges. Persones capaces d'unir, de generar confiança i d'oferir un horitzó compartit. Perquè les societats avancen quan saben cap a on volen anar, però sobretot quan tenen al capdavant persones preparades per conduir eixe camí.
La Comunitat Valenciana es troba precisament en un d'eixos moments. D'ací a un any, els valencians i les valencianes decidiran quin futur volen per a la nostra terra. I crec que eixa decisió no anirà només de sigles o de programes. Anirà també de la manera d'entendre la política, les institucions i el servei públic.
Per això és una gran notícia que Diana Morant haja assumit la responsabilitat de ser la candidata del PSPV-PSOE a la Presidència de la Generalitat. Perquè representa molt més que una candidatura. Representa una nova etapa basada en el treball, la proximitat, el rigor i la capacitat d'unir. Representa la convicció que és possible recuperar unes institucions que tornen a inspirar confiança i que tornen a posar les persones al centre de totes les decisions.
Necessitem una Generalitat que torne a ser motor de progrés, de cohesió i d'oportunitats. Una Generalitat que treballe al costat dels ajuntaments, de les empreses, de les universitats, dels sindicats, de les entitats socials i de totes aquelles persones que cada dia fan avançar la nostra terra. En definitiva, unes institucions que tornen a estar al servei de la ciutadania i no de les preocupacions internes dels qui governen.
Eixe és també el missatge que ha eixit reforçat des del PSPV. El partit ix més fort perquè ix més unit. I en un moment en què la desconfiança en la política continua sent un dels grans reptes de la nostra societat, la unitat no és només una qüestió interna. És la millor garantia per oferir estabilitat, solidesa i una alternativa preparada per governar.
Però la unitat només té sentit si servix per liderar. Liderar és assumir responsabilitats. És prendre decisions pensant en el llarg termini. És explicar quin model de Comunitat Valenciana volem construir durant els pròxims anys. Un model que continue apostant per la reindustrialització, per la innovació, per uns serveis públics forts, per una educació i una sanitat de qualitat, per facilitar l'accés a l'habitatge i per generar oportunitats perquè els nostres joves puguen desenvolupar el seu projecte de vida ací, sense haver de marxar.
I hi ha una tercera idea que considere fonamental: obrir encara més el partit a la societat. Els grans projectes no es construïxen només des de les seus dels partits. Es construïxen escoltant. Incorporant persones amb experiència, amb talent, amb ganes d'aportar. Persones que potser mai han militat en cap organització política però que compartixen la voluntat de construir una Comunitat Valenciana millor.
Perquè el PSPV aspira a representar la immensa majoria dels valencians i valencianes. Som com ells. Persones que treballen cada dia, que estudien, que emprenen, que alcen la persiana del seu negoci, que cuiden dels seus fills o dels seus pares i que només demanen unes institucions que estiguen a l'altura de l'esforç que fa la societat.
Potser per això el contrast polític és tan evident. Mentre el PSPV, tot i estar a l'oposició, arriba a un any de les eleccions amb una candidata consolidada, un projecte compartit i un partit cohesionat al voltant d'un lideratge clar, el Partit Popular continua immers en un escenari d'incertesa. En només tres anys hem vist dos presidents de la Generalitat, fins a quatre composicions diferents del Consell i un debat permanent sobre els equilibris interns i el futur del mateix projecte polític.
És difícil transmetre estabilitat a la societat quan una part important de l'energia política està dedicada a resoldre qüestions internes. Els valencians i les valencianes necessiten governs que estiguen concentrats en els problemes de la gent, no en els debats sobre qui ocuparà el següent espai de poder.
El govern del Ventorro ha acabat simbolitzant una manera d'entendre la política massa allunyada del que la ciutadania espera. Els últims mesos, i especialment en situacions tan delicades com les viscudes amb la DANA, han evidenciat fins a quin punt el lideratge institucional resulta determinant. Quan arriben moments difícils, la societat necessita governs que transmeten seguretat, coordinen esforços i estiguen plenament centrats en donar resposta als problemes. Eixa és la política útil que els valencians i les valencianes mereixen.
Queda aproximadament un any perquè la ciutadania torne a decidir. Serà el moment de triar entre dos maneres d'entendre la política. D'una banda, la d'un projecte que arriba preparat, unit i amb un lideratge clar. De l'altra, la d'un govern que continua projectant massa incertesa sobre el seu propi futur.
Jo estic convençuda que la Comunitat Valenciana necessita recuperar la serenitat, la confiança i l'ambició que durant molts anys la van convertir en una terra de progrés. Necessita tornar a creure en les seues institucions i en la capacitat de la política per transformar la vida de les persones.
Amb Diana Morant al capdavant, el PSPV inicia eixe camí. Un camí que es resumix en tres paraules senzilles, però enormement poderoses: unir, liderar i obrir. Unir al voltant d'un projecte compartit. Liderar amb responsabilitat i rigor. I obrir les portes del partit perquè continue sent el reflex de la societat valenciana a la qual aspira a representar.
Perquè al final la millor política no és la que fa més soroll. És la que genera confiança. I estic convençuda que eixa és la confiança que la Comunitat Valenciana està preparada per recuperar.
* Tania Baños es alcaldessa de la Vall d’Uixó i Vicesecretaria general del PSPV
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