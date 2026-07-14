Abans de la primera flama

Els incendis mai no comencen quan apareix la primera flama. Comencen molt abans, quan no es netegen els camins, quan es retallen les brigades de mitigació, quan es desmantella el Consorci de Bombers o quan es deixen morir els pobles d’interior. I malauradament, així és com governa el PP. Espera que el problema esclate per a improvisar, lamentar-se i anunciar mesures d’urgència que li permeten passar pàgina mentre confia que la sort faça la resta.

Els últims incendis ho han tornat a demostrar. La Generalitat i la Diputació afronten una campanya que cada any és més difícil amb menys prevenció i uns dispositius que els mateixos professionals consideren insuficients. El foc no entén de discursos. Quan arriba, només compten els recursos que s’han posat abans.

Fa anys que els experts alerten que el canvi climàtic allarga els períodes de risc. Però als despatxos de Pérez Llorca i Marta Barrachina continuen mirant cap a un altre costat. Retallen recursos, debiliten els serveis d’emergència i deixen sense resposta infraestructures imprescindibles, com el parc de bombers d’Orpesa o el centre de l’Alcora.

Protegir les muntanyes també és protegir els pobles. Sense agricultors, sense ramaders, sense ajuntaments forts i sense polítiques que mantinguen viu l’interior, la vulnerabilitat no deixa de créixer.o va resumir molt bé la vicealcaldessa de Suera, Cèlia Salvador, en l’última cimera: «qui sembra retallades, arreplega cendres». I sempre costa molt més reconstruir allò que el foc destrueix que invertir abans per evitar que arribe a cremar.

Senyors del PP, governar també és anticipar-se. I encara som a temps de fer-ho i no haver de lamentar-nos de nou.

És diputada provincial del PSPV