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Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL

Paco Navarro

Paco Navarro

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L’aparença de mal govern

La protecció de les institucions democràtiques que formen el poder de l’estat correspon als seus òrgans de govern, la vigilància de les actuacions dels seus membres també, i està per damunt dels individus que la integren o la governen. Les institucions deuen garantir l’estat de dret, i projectar una aparença de bon govern. Si un membre d’un dels poders de l’estat vulnera la llei, o sobrepassa els límits del seu poder, o la interpreta inadequadament, protegir la institució exigeix apartar aquesta persona del càrrec que exercís. Defensar a capa i espasa als seus membres, si prima en ella el corporativisme i el gregarisme o si li dona ànims al corromput «se fuerte Luis» o no castiga al corruptor (Aldama), la institució queda desacreditada, perd l’aparença de bon govern. La lentitud en resolucions judicials, actuacions o legislacions urgents formen part de la sensació d’ineficiència, i clientelisme d’alguns organismes públics, digues Senat, Congrés, Consell General del Poder Judicial, Govern o departaments de forces de seguretat: informes UCO i UDEF, espionatge CNI, TS, TC, audiències provincials i nacional. Un exemple clar és la traca final del jutge Peinado, al final de la trajectòria judicial per jubilació, ha fet més mal que una tronada.

Un llicenciat en dret suposadament fracassat, ha culminat la seua venjança sense que cap instància judicial li haja parat els peus, no se sap per quin motiu, encara que s’intuís, sembla que de més amunt, li digueren «tu que te’n vas, dona’ls canya». Diuen, comenten, que no tots els jutges, no tota la comunitat de les forces de seguretat o tots els polítics són iguals, clar està, sols qui té poder de fer-ho, però la democràcia en aquest país gràcies, a unes institucions infiltrades, és una democràcia fràgil. Permissiva amb els violents, mentiders, i manipuladors polítics, en definitiva una democràcia llastimosa que en quaranta-vuit anys no ha passat de l’adolescència. Els partits polítics que són els que haurien de fomentar lleis que entrebancaren actuacions clandestines, enganyoses, falses, il·legals, o il·legítimes estan sembrats d’indolents, ideòlegs contraris a la justícia, la llibertat i la defensa de les institucions.

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