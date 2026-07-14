Los incendios se apagan en invierno

Cada verano, España vuelve a mirar al cielo con miedo. Basta una ola de calor, una tormenta seca o una imprudencia para que miles de hectáreas ardan y salten todas las alarmas. Y, un año más, asistimos al mismo debate cuando las llamas ya son un hecho: faltan medios, faltan efectivos y falta coordinación. Pero el problema no empieza en julio ni termina cuando se apaga el último incendio.

Como alcalde de Nules, sé que los ayuntamientos somos la administración más cercana, la primera que recibe la preocupación de los vecinos y, muchas veces, la primera que debe reaccionar. Pero no podemos afrontar solos una amenaza que exige planificación autonómica y estatal, recursos estables y una estrategia común. La extinción es imprescindible, pero llega tarde si antes no se ha hecho prevención.

Prevenir significa actuar durante todo el año: limpiar montes y barrancos, mantener pistas forestales y cortafuegos, asegurar nuevos puntos de agua, apoyar a agricultores y ganaderos que cuidan el territorio, recuperar zonas abandonadas y formar a la población. Significa también dotar a los municipios de financiación y simplificar una normativa que, en demasiadas ocasiones, retrasa trabajos urgentes. Un monte sin gestión acumula combustible; un territorio vivo, trabajado y vigilado, resiste mejor.

No podemos aceptar que cada campaña repita las mismas carencias mientras se multiplican los riesgos por el calor extremo, la sequía y el abandono rural. Tampoco es justo exigir heroísmo permanente a bomberos, brigadas, agentes medioambientales, Protección Civil y fuerzas de seguridad sin garantizar plantillas adecuadas, equipos modernos, descansos y formación continua. Y de escasez de bomberos (y de medios), en esta provincia, sabemos un poco.

La política forestal no puede depender de titulares ni de emergencias. Necesitamos presupuestos plurianuales, coordinación real entre administraciones y capacidad municipal para actuar antes de que sea muy tarde. Invertir en prevención no luce tanto como desplegar medios ante un gran incendio, pero salva vidas, viviendas, empleo, patrimonio natural y dinero público.

Desde Nules defendemos una idea sencilla: los incendios se combaten en verano, pero se evitan en invierno. España no puede permitirse llegar tarde otro año más.

Es alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista