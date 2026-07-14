El lupus, una enfermedad invisible

El lupus es una enfermedad autoinmune, crónica e inflamatoria que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y condicionar profundamente la vida de quienes la padecen. Fatiga extrema, dolor persistente, afectación renal, cardiovascular o neurológica son solo algunas de sus manifestaciones clínicas más comunes. Sin embargo, pese a su indudable gravedad y al impacto devastador que genera en el día a día de los pacientes, continúa siendo una gran desconocida para buena parte de la sociedad y, en muchas ocasiones, una enfermedad invisible. Esta falta de conciencia colectiva agrava el aislamiento de quienes la sufren, convirtiendo su diagnóstico en un camino solitario, complejo y lleno de incomprensión.

En la provincia de Castellón, afortunadamente, esta realidad comienza a tener una voz propia, firme y decidida. Desde AVALUS, la Asociación Valenciana de Afectadas y Afectados de Lupus, hemos iniciado una nueva etapa para estar mucho más cerca de las personas con lupus de la provincia, creando una sólida red de apoyo, acompañamiento e información que permita dar respuesta a sus necesidades y defender con determinación sus derechos fundamentales.

Uno de nuestros principales objetivos es reclamar una mejor atención sanitaria. Las personas con lupus necesitan un seguimiento multidisciplinar continuo y un acceso ágil a especialistas, ya que un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado pueden evitar daños irreversibles y mejorar considerablemente la calidad de vida a largo plazo. Por ello, reivindicamos más especialistas en la provincia de Castellón y una mayor y más eficiente coordinación entre los centros de atención orimaria y las distintas especialidades hospitalarias involucradas. Sin esta sinergia, los tiempos de espera se vuelven inasumibles.

Igualmente imprescindible es la atención psicológica especializada dentro del propio sistema público. Convivir con una enfermedad crónica, imprevisible y sin cura supone un importante desgaste emocional que no se puede ignorar. La incertidumbre ante la aparición de nuevos brotes, el dolor diario, las recaídas y las limitaciones que provoca el lupus afectan de forma directa a la salud mental de muchas personas, por lo que consideramos fundamental que el apoyo psicológico forme parte de la atención sanitaria de manera estable.

La investigación debe ser también una prioridad absoluta en las agendas institucionales. Aunque en los últimos años se han producido importantes avances, todavía queda mucho camino por recorrer para conocer mejor las causas biológicas del lupus, desarrollar tratamientos más eficaces y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad. Invertir en investigación médica es, en un sentido literal, invertir en esperanza de futuro y en supervivencia.

Otro de los grandes retos que afrontamos a diario es la visibilidad pública. El lupus no siempre deja secuelas físicas visibles, pero sí puede provocar importantes limitaciones funcionales que merman la capacidad de los individuos. Muchas personas encuentran serias dificultades para mantener su empleo, desarrollar una vida social normal o realizar actividades cotidianas debido al cansancio extremo y a las complicaciones de la patología. La falta de conocimiento generalizado genera incomprensión en los entornos de trabajo y familiares, lo que hace aún más difícil la tarea de convivir con ella.

Por ello, desde Avalus también reclamamos que el lupus sea reconocido como una discapacidad orgánica cuando las limitaciones derivadas de la enfermedad así lo justifiquen. Ese reconocimiento legal facilitaría el acceso justo a derechos, prestaciones y medidas de protección social y laboral que estén realmente acordes con la realidad médica que viven muchas personas afectadas, evitando su desprotección.

Esta nueva etapa de Avalus en Castellón nace con la firme voluntad de escuchar, acompañar y representar de forma digna a las personas con lupus de la provincia. Queremos colaborar estrechamente con las instituciones, con los profesionales sanitarios y con la sociedad para que el lupus deje de ser una enfermedad invisible y quienes lo padecen reciban la atención, el reconocimiento y el apoyo integral que merecen.

Desde Avalus queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las socias que, con su compromiso y dedicación, hacen posible que nuestra asociación siga creciendo y dando voz a las personas con lupus. Un agradecimiento muy especial a las socias de Castellón, que impulsan con enorme ilusión esta nueva etapa en la provincia. Gracias a vosotras avanzamos en la defensa de nuestros derechos, en la visibilidad del lupus y en la construcción de una red de apoyo para que ninguna persona afectada se sienta sola en este camino de dificultades. Juntas somos más fuertes.

Es delegada de Avalus en Castellón