Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmuebles del Estado en CastellónAlerta naranja en CastellónPueblo de Cristina PardoCamiseta VillarrealCorredor Castellón herido San FermínMulta Guardia Civil
instagramlinkedin

Opinión | AL DIA

Tomàs Escuder

Tomàs Escuder

Añádenos en Google

Aire condicionat

Resulta ser una dita popular de la ciutat de Castelló això de que a l’estiu tot lo món viu. Però ara en temps de canvi climàtic la qüestió de viure a l’estiu s’ha convertit en una odissea. I finalment, d’una manera o una altra tota la gent acabem per trobar una forma de passar les temperatures tan infernals que patim. Hi ha qui té un ventilador, uns altres ho tanquen tot i baixen fins i tot persianes de dia i les obren per la nit amb la fresca, moltes cases i vivendes cada volta més opten per l’aire condicionat. És comprensible, i encara que instal·lar-lo és una bona despesa, al final qui pot ho fa. I a mirar de passar un estiu més fresquet.

Però això és tot...? Realment amb l’aire condicionat el consum d’electricitat és major i la fresca que tenim dins suposa un augment de calor tirat cap a fora, al carrer: pur intercanvi d’energies. Amb la qual cosa alguns llocs de moltes ciutats esdevenen una mena de forn per a la gent vianant.

És evident que als territoris rics, com és el País Valencià, com és Espanya, com Europa, la ciutadania es pot permetre el canvi tecnològic i econòmic que un aire condicionat suposa. Fins i tot els països del centre europeu s’han d’adaptar a la nova climatologia. Som rics i ho podem fer. En cap moment ningú no es planteja si aquest consum ens el podem permetre, no com individu o família, sinó com a societat. Pensem en el que això suposa i, al mateix temps en tota aquella gent que no pot tindre unes tals condicions. I no parle de les masses asiàtiques, americanes o africanes. No; parle dels de casa. Que habiten en ciutats insuportables. Alguna cosa em fa pensar que la resposta, més enllà de la immediata i urgent que és el que fem, hi deuria haver una política ferma i clara en el sentit de millorar les condicions caloroses de la majoria, de les ciutats que bullen. Fer encara més nombrosos refugis climàtics, zones verdes i molts més arbres, un enllumenant intel·ligent més baix, la refrigeració urbana amb aspersors.

En definitiva buscar solucions socials i col·lectives modificant espais si cal. Amb el futur i la realitat ja evident caldrà exprimir-se el cervell per a que no acabe socarrat.

Sociòleg i traductor

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents