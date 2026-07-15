Burriana no se detiene en verano

Cuando pensamos en las vacaciones, lo primero que se nos viene a la mente es desconectar y disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Burriana, entendemos que esta época también es una oportunidad de oro para seguir trabajando y mejorando nuestra ciudad. Para nosotros, las vacaciones no significan detenernos ni bajar los brazos, sino aprovechar cada momento para avanzar con fuerza en proyectos que beneficien a toda la ciudad. El periodo estival nos brinda el escenario idóneo para acelerar la maquinaria administrativa y tramitar proyectos clave, garantizando así que la planificación municipal no se detenga y que el regreso a la rutina en septiembre nos encuentre con los deberes hechos para seguir transformando la ciudad.

Un claro ejemplo de este esfuerzo continuo es la inminente adjudicación de la tercera y última fase de las obras de la avenida Juan Bautista Sanmartín. Con una inversión final de 123.750 euros, que supone un ahorro del 12% para las arcas municipales respecto al presupuesto base, logramos además el compromiso de reducir el plazo de ejecución a dos meses y medio y ampliar la garantía de la obra hasta los tres años. Los trabajos permitirán dotar a toda la avenida de un nuevo carril bici, renovar por completo los pavimentos de aceras y calzada, y eliminar barreras arquitectónicas, transformando la vía en un espacio moderno, seguro y accesible.

Esta intervención culmina la transformación integral de un eje vital de Burriana que llevaba más de 35 años en el olvido. Con las dos primeras fases ya ejecutadas en los tramos entre la plaza de San Blas y la calle El Calvari, la inversión total en este vial superará los 300.000 euros en esta legislatura, sumando nuevas plazas de aparcamiento y arbolado. No es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo que apuesta por la movilidad sostenible, la inclusión, la revitalización del comercio local y por renaturalizar Burriana.

En Burriana, trabajamos por vacaciones porque sabemos que en la ciudad y en el bienestar de nuestros vecinos no hay espacio para el descanso. Cada acción que emprendemos desde el equipo de gobierno es una inversión directa en mejorar la calidad de vida y el futuro de nuestros vecinos. Y así, mientras muchas personas disfrutan de un más que merecido descanso veraniego y nuestras playas están llenas, nosotros seguimos adelante con proyectos, porque sabemos perfectamente que el verdadero disfrute para los que gobernamos es ver a nuestra ciudad avanzar, transformarse y prosperar día a día.

Alcalde de Burriana