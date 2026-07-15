Imposible de sostener

Según mis cálculos entre el 70 y el 80% de las detenciones que se producen en Castellón, lo son a ciudadanos extranjeros. Me dirán que no tengo datos oficiales. De momento no se permite dar esos datos que sí que ha empezado a publicar el tolerante gobierno del País Vasco. La estadística a 1 de julio de 2026 arroja que actualmente sólo 45168, algo menos del 30% de los empadronados en Castellón, son extranjeros. ¡Algo no cuadra! ¿No? Digo yo. Y de entre ellos casi un 33% forman parte de la comunidad rumana, afincada hace ya mucho tiempo y plenamente integrada por compartir nuestros valores occidentales, muy alejados por cierto de los regímenes social-comunistas que sufrieron en su país y del que salieron huyendo empobrecidos.

Hace más de 10 años que Vox viene advirtiendo que la inmigración ilegal masiva y descontrolada es un riesgo real para España y para Castellón. Entonces nadie se planteaba estas cosas. Nos llamaron racistas, xenófobos, insolidarios...

Cada vez me encuentro más gente que, cuando me dicen que son vecinos de un piso de nuestra ciudad gestionado por una oenegé, (de esas que perciben cuantiosas subvenciones del Gobierno nacional), me cuentan los problemas de convivencia y de falta de seguridad. Y les aseguro que entre esos vecinos hay votantes de Vox, pero son mayoría los que votan azul, rojo, naranja o morado, indistintamente. Creo que estoy en condiciones de ventilar esta cuestión, de que en el próximo Pleno, sin duda, me volverán a llamar racista, xenófobo y hasta nazi, tal y como algún impresentable edil socialista ha hecho.

Portavoz en el Ayunatmiento de Castellón