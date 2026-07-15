Opinión | A FONDO
Més que mai
Fa poc més de tres anys vam iniciar un camí decidit a canviar allò que no funcionava. Compromesos amb la terra que vam heretar dels nostres avantpassats i que estimem i treballem per a llegar als nostres fills. Disposats a demostrar que esta província mereixia molt més i que nosaltres arribàvem amb el propòsit de fer-ho possible.
El 5 de juliol de 2023 vaig assumir una responsabilitat i un honor. La responsabilitat de gestionar el col·lectiu en favor del bé comú. L'honor de servir a la meua terra. I en estos tres anys hem aprés a deixar-nos la pell. A aconseguir el que uns altres van considerar impossibles. A no callar quan de defensar als castellonencs es tracta.
La medul·la de la nostra política són les persones. Les famílies d'esta província que són exemple d'esforç i sacrifici. L'agricultura, la ramaderia i la pesca, la tríada que va transformar el 80% de la nostra terra amb l'obstinació de milers de castellonencs i que hui seguixen disposats a donar el millor perquè Castelló sempre val la pena.
Eixa bona gent és la que ens apassiona. La que té les millors idees i sembra projectes de futur. L'emprenedoria lligada a la terra, el desenvolupament i la investigació líder. El compromís de mirar sempre cap avant per a continuar avançant.
Dediquem les nostres vides en allò que ens il·lusiona i ens injecta vida. A una terra quallada de valents als qui hui apel·lem per a rendir comptes.
Governar és millorar la vida dels castellonencs, projectar futur i donar solucions. Generar desenvolupament i oportunitats. Estar a l'altura d'allò que els nostres veïns reclamen.
Parlem de la política que atén a les persones, que ajuda a conciliar a les famílies que cuiden de xiquets i majors. Cuidar d'allò més valuós, que són els nostres pobles, per a incentivar la grandesa de la nostra terra. I abanderem solucions traduïdes en plans que uns altres ni tan sols van pensar perquè els seus objectius eren els de servir-se, no servir.
Hui, més que mai, la província de Castelló sap que la Diputació està al servici de la seua gent. Que quan un alcalde o alcaldessa ens crida amb un problema ens posem a buscar una solució. Immediatament.
Així és com esta Diputació ha activat programes útils que van a l'origen del problema i resolen de manera intel·ligent i eficaç qüestions domèstiques que per a molts municipis són vertebrals. És el cas del pla de demolició d'edificis municipals, una línia profitosa que desenes de localitats han sol·licitat per a eliminar riscos i dignificar espais.
La línia de guardes rurals, que ha donat protecció als nostres agricultors amb la presència de professionals decidits a preservar l'esforç que sempre porta associat el camp.
La línia de transport a demanda, que protegix els nostres majors i de la qual s'han beneficiat 1.500 castellonencs de 90 municipis.
El nostre medi natural també compta amb línia pròpia, destinada a reparar senderes, senyalitzar-los i millorar els nostres entorns privilegiats. Com també actuem en matèria de benestar animal, fent costat als ajuntaments davant un problema de salut pública, o defenent el territori, amb una línia econòmica destinada a afrontar els gastos judicials derivats de megaprojectes que atempten contra la nostra terra o contra les nostres costes.
I ho hem aconseguit sense deixar de reforçar la seguretat als pobles de menys de 5.000 habitants amb 4,4 milions d'euros destinats a instal·lar càmeres de control de trànsit en els seus accessos. O injectant liquiditat per a millorar els espais esportius en els 135 municipis de la província amb més de 12 milions d'euros.
Seguim creixent
Hui esta província ha deixat de demanar permís per a créixer. Exigint al Govern d'Espanya que pague els 12 milions d'euros que deu a esta institució. Reclamant uns Pressupostos Generals de l'Estat perquè des que Pedro Sánchez va decidir incomplir este precepte constitucional, els impagaments superen ja els 130 milions d'euros.
Hui el futur es treballa des del present. Som la ceràmica que revist cases al voltant del món i que hui dirimix el seu futur a Brussel·les. El sector primari que crea identitat i orgull, el Port que duu la riquesa de la nostra indústria al món sencer i promociona la nostra oferta alçant el vol des d'un aeroport que ens ha posat en el mapa.
Hui el talent que va nàixer en esta terra continua elevant-se perquè esta Diputació sempre defensarà allò que mereix la província. Perquè si la nostra província necessita més, no ens conformarem mai amb menys.
Presidenta de la Diputació Provincial de Castelló
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