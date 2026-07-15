Vendo premios

En nuestros ayuntamientos debería haber una nueva concejalía: la de premios, sellos, reconocimientos y adhesiones de organismos nacionales e internacionales que sustituya al concejal de urbanismo y ordenación del territorio. Últimamente los premios a la Ciudad Inteligente, Ciudad Verde, Ciudad de las flores, Ciudad que se Supera o cualquier otra etiqueta de moda riega los plenos municipales. Lo importante es la fotografía, la nota de prensa y la sensación de que el municipio acaba de ganar un Nobel del Urbanismo.

Por ejemplo, en Castellón, que celebra su incorporación a la iniciativa Ciudades que se Superan, impulsada por ONU-Hábitat, como si la ONU hubiera enviado un jurado a inspeccionar cada calle, parque y plaza antes de proclamarla modelo mundial. La realidad es menos épica: se trata de un programa de colaboración entre ciudades con asistencia técnica, intercambio de experiencias y participación en encuentros. Interesante, pero muy lejos de un campeonato del mundo de planificación urbana.

Lo curioso es que estos reconocimientos suelen llegar con una precisión milimétrica: siempre cuando conviene anunciar que todo marcha de maravilla. Aunque los vecinos siguen sorteando aceras deterioradas, esperando autobuses, buscando aparcamiento o preguntándose cuándo llegará esa transformación urbana tan premiada.

La inflación de galardones institucionales empieza a recordar a los colegios que entregaban diplomas por participar. Premios que no garantizan que vivir en la ciudad sea más cómodo, más asequible o más agradable.

Urbanista