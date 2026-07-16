Opinión | A FONDO
Castelló mereix molt més
Sempre he entés la Diputació com una institució que ha de sumar, escoltar i ajudar els municipis. Especialment els més menuts, perquè són la seua autèntica raó de ser. No està per competir amb altres administracions ni per acumular titulars; està per donar resposta als problemes del territori. Per això em preocupa comprovar que, tres anys després de l'arribada del Partit Popular al govern, la Diputació haja anat perdent justament allò que més la definia: el lideratge, la proximitat i la capacitat d'estar al costat dels ajuntaments.
Fa uns dies vam celebrar el Debat sobre l'Estat de la Província, una oportunitat per analitzar amb serenitat en quin punt ens trobem i quin futur volem construir per a Castelló. La meua conclusió és clara: vivim en una província amb un potencial extraordinari, però amb una institució provincial que no està exercint el paper que li correspon.
Perquè la Diputació no és una administració qualsevol. Existeix per a donar suport als ajuntaments, especialment als que tenen menys recursos. Existeix per a equilibrar desigualtats, reforçar els serveis públics i garantir que cap municipi quede enrere. En definitiva, existeix per a ser útil.
Per això resulta difícil entendre que, davant decisions que afecten directament els pobles de la nostra província, la seua resposta haja sigut massa vegades el silenci. Ho hem vist amb la retallada del Fons de Cooperació contra el Despoblament. Mentre els municipis de l'interior perdien recursos imprescindibles, la Diputació tenia l'oportunitat de compensar eixa reducció i demostrar que la defensa del món rural és alguna cosa més que un eslògan. No ho va fer.
I és una llàstima, perquè el despoblament no s'atura amb discursos. Es combat generant oportunitats, millorant les comunicacions, garantint serveis públics de qualitat, facilitant l'accés a l'habitatge i ajudant els ajuntaments a fixar població. Les persones no es queden a viure als pobles perquè se'ls dediquen paraules boniques; s'hi queden quan tenen motius per a construir-hi el seu projecte de vida.
També trobe a faltar una cosa tan senzilla com escoltar. Governar des d'una administració provincial exigeix conéixer la realitat de cada municipi, entendre que no és el mateix gestionar una ciutat que un poble de cent habitants i actuar en conseqüència. Els alcaldes i alcaldesses no necessiten una Diputació que els diga què han de fer; necessiten una Diputació que primer els pregunte què necessiten. Això també explica el malestar que existeix entre molts responsables municipals davant l'ús cada vegada més habitual dels convenis singulars. Ningú discuteix que puguen ser útils en situacions excepcionals. El problema apareix quan l'excepció es converteix en norma i quan els criteris deixen de ser clars i transparents. Els ajuntaments no reclamem privilegis ni favors. Reclamem igualtat d'oportunitats i que tots juguem amb les mateixes regles.
La mateixa falta de lideratge també s'ha fet evident en altres qüestions fonamentals per al futur de la nostra província. Els sectors productius continuen esperant més suport, els bombers reclamen més diàleg per a millorar un servei essencial, les mancomunitats han vist reduïts recursos i massa vegades la Diputació ha preferit mirar cap a un altre costat abans que defensar amb fermesa els interessos de Castelló davant altres administracions.
Fer oposició no és limitar-se a criticar. Almenys, jo no l'entenc així. La nostra obligació és fiscalitzar l'acció del govern, però també presentar alternatives. Per això, durant esta legislatura, des del PSPV hem impulsat iniciatives per reforçar la lluita contra els incendis forestals, renovar les xarxes d'aigua potable, millorar la mobilitat rural, incrementar les inversions als municipis, defensar la ceràmica, donar suport als nostres sectors productius i continuar combatent el despoblament amb mesures concretes. Perquè creiem en una política útil, la que intenta aportar solucions i no alimentar titulars.
Castelló és una província extraordinària. Ho demostra cada dia la força dels seus pobles, el treball dels seus agricultors, ramaders, pescadors, empresaris, treballadors i treballadores, així com el compromís dels alcaldes i alcaldesses que, independentment del seu color polític, dediquen moltes hores a millorar la vida dels seus veïns i veïnes.
Precisament per això, la nostra província mereix una Diputació a l'altura. Una institució que recupere l'ambició, el diàleg i el lideratge; que escolte més i anuncie menys; que defense els interessos de Castelló amb valentia i que torne a posar els municipis en el centre de totes les seues decisions. Perquè, al final, no es tracta només de qui governa. Es tracta, sobretot, de com es governa. I estic convençut que Castelló mereix molt més.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
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