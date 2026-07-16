Opinión
Gràcies
Després de 42 anys de servici, ha arribat el moment de tancar la meua dilatada vida professional íntegrament dedicada a l'Agricultura i al Cooperativisme i que ha sigut, sens dubte, una de les parts més importants i felices de la meua vida.
Durant tots estos anys he tingut l'enorme privilegi de servir als socis de la meua Cooperativa, a la societat del meu poble, al cooperativisme de la província des d’Intercoop i al cooperativisme de la Comunitat Valenciana des de la Federació de Cooperatives.
Ho he fet sempre amb il·lusió, amb dedicació, amb responsabilitat i amb el ferm convenciment que les cooperatives som una ferramenta fonamental per a millorar la vida de les persones, recoltzar als nostres agricultors mantindre viu el nostre territori, cultura i patrimoni.
Em jubile amb el cor ple de gratitud. Gratitud per tot el viscut, per tot l'aprés, per les persones que he trobat en el camí i formen part de la meua vida i per haver pogut dedicar meu treballall a allò en què he cregut sempre: la defensa i posada en valor de la nostra agricultura, la modernització de les nostres cooperatives i el suport constant als nostres agricultors.
Al llarg d'estos 42 anys he posat tota la meua constancia en innovar, millorar i obrir nous camins. He viscut amb passió el canvi de les cooperatives agrícoles cap a la diversificació dels nostres servicis, convençut que havíem d'adaptar-nos als nous temps sense perdre mai la nostra essència. Hui sent una profunda satisfacció en veure que aquell pioner model que impulsavem amb tanta il·lusió i convenciment, s'ha consolidat i ha servit de referència per a moltes altres cooperatives. Però, per damunt de qualsevol projecte, la meua preocupació i la meua dedicació han estat al servici de citricultura. He volgut aportar tot quant he pogut perquè els nostres citricultors pogueren continuar cultivant, defenent la qualitat de la nostra fruita, la dignitat del nostre treball i el futur de les nostres explotacions.
Des de la presidència de l'Associació per a la diferenciació i posada en valor de la Clemenules de la Plana, continue liderant un moviment necessari per a reconéixer, protegir i promocionar esta apreciada fruita, que forma part de la nostra identitat, de la nostra economia i de la nostra història.
També he volgut estar al costat dels agricultors des de la comunicació. Per això, des de 2017, a través del programa EL CAMP A CASA, que s'emet a Burriana Televisió i que he tingut la satisfacció d’idear, crear, dirigir i presentar, he intentat informar, acostar coneixements, donar veu al camp i els seus agricultors, amb la finalitat de mantindre viu el vincle entre la nostra citricultura i la nostra societat. En definitiva, vull dir amb sinceritat que he donat tot el que tenia. Ho he fet sempre des de la bona fe, des de l'honestedat i des del desig profund de ser útil i servir als altres. En este últim tram professional, la vida m'ha regalat moments molt especials. Les noves accions posades en marxa, els projectes culminats, els èxits aconseguits i els reconeixements rebuts, han suposat una enorme satisfacció per a mi, per al meu Consell Rector, empleats i socis de la Cooperativa. Entre ells, vull destacar l'homenatge personal que he rebut per part de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que es mantindrà sempre en la meua memòria com una enorme mostra d'afecte i reconeixement que agraïsc profundament.
Cal destacar que el major reconeixement ha sigut sentir, durant tots estos anys, el carinyo, el respecte, la confiança i el suport de tantes persones, a les quals amb el tracte diari he arribat a voler-les i ha sentir que em volen. Vull donar les gràcies, de tot cor, al meu Consell Rector, als meus companys de treball, als socis i clients de la Cooperativa, als meus companys i equip humà d’Intercoop i la nostra Comercialitzadora d’Electricitat Oppidumenergía, de la Federació de Cooperatives Agrícoles de la Comunitat Valenciana, d’Engrupo, de Concoval i de tantes cooperatives amb les quals he compartit este llarg camí des de la col·laboració i el compromíscomú, dedicant un sentit homenatge per als que al llarg estos anysnys ja ens han deixat. El meu agraïment s'estén igualment a les diferents Conselleries amb les quals hem treballat, tant als seus responsables polítics com als seus funcionaris; al nostre Ajuntament, als seus membres de govern, regidors i funcionaris; a la Caixa Rural i Cajamar, al Sindicat de Regs, a la Confraria de Pescadors, Cercle Fruiter Borrianenc, als Col·legis, Instituts i Universitats, a l'IVIA, Sindicats Agraris, Forces de l’Ordre Públic, CEEI Castelló, als mitjans de comunicació, Federació de Falles i Falles de la nostra ciutat, Federació de Comerç i comerços, Fundació Le Cadó, Agrupació Borrianenca de Cultura, a las “Damas de la Corte de Honor de la Virgen de la Misericordia”, a la “Asociación Amas de Casa de Burriana”, a la gran quantitat d’associacions amb les que col·laborem a diari, entre les que cal destacar l’Associació Comissió de Festes Alqueries de Ferrer - Sagrada Família, a les empreses amb les que hem col·laborat contínuament com és el cas de Videca, als proveïdors que han cregut en el nostre projecte i ens han ajudat a construir-lo i a totes aquelles persones, entitats i institucions que han contribuït, d'una manera o una altra, a que la nostra Cooperativa haja crescut, s'haja modernitzat i haja liderat una nova manera d'entendre les cooperatives de subministraments i servicis agrícoles.
A tots i totes, gràcies pel bon tracte que sempre m'heu dispensat, pel suport rebut, per la consideració que constantment heu manifestat cap a mi i per haver-me permés sentir-me acompanyat en cada pas d'este llarg recorregut.
Em vaig amb la satisfacció del deure complit, treballant intensament per allò en què crec i amb l'orgull d'haver format part d'una entitat, que l’hem fet créixer, evolucionar i continuar sent útil per als nostres socis i la nostra ciutat. Però, sobretot, em vaig feliç. Feliç per haver servit. Feliç per haver compartit tants anys amb tots vosaltres. Feliç per haver pogut aportar la meua xicoteta contribució a la història de la nostra Cooperativa, de la nostra citricultura i del nostre cooperativisme.
Gràcies per haver-me fet tan feliç.
Suscríbete para seguir leyendo
- El aeropuerto de Castellón recupera los vuelos directos a una 'joya' del Mediterráneo: billetes desde 37 euros
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
- De la fría despedida de Cipenga al regreso al Castellón de un destacado delantero
- El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
- Crisis de una citrícola de Castellón: sus instalaciones van a subasta
- Accidente de tráfico en Onda al impactar un coche contra una caseta
- ¿Hasta cuándo durará el episodio de calor extremo en Castellón?
- El CSIC advierte que las brisas marinas pierden fuerza en Castellón y complican las olas de calor