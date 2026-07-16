Opinión | LA RÚBRICA
No voler veure el problema
Fa més d’un any que el veïnat està intentant comunicar-se amb l’Ajuntament per trobar una solució davant l’assetjament immobiliari que moltes finques de Castelló estan rebent amb la proliferació d’infrahabitatges en baixos, i la resposta per part del govern de Carrasco ha estat el silenci. Bé, el silenci no; ha estat donar l’esquena al veïnat, a les comunitats de propietaris, als futurs inquilins i donar tota la cobertura als especuladors.
Carrasco i el PP no han volgut veure el problema i ara tenim habitacions que es venen a 65.000 euros. Sí, sí, han llegit bé: habitacions de dotze metres quadrats per més de seixanta mil euros. Què li sembla?
Estem veient com els barris s’estan omplint d’infravivendes que incrementen la població sense que augmenten els serveis, i això afecta la convivència i l’habitabilitat. Estem veient com especuladors estan actuant en espais de les comunitats de propietaris sense el seu permís, i que l’Ajuntament els abandona en negar-se a retirar l’autorització de les obres per no complir amb allò declarat. Sembla mentida, però així és: l’Ajuntament no està enviant inspectors urbanístics a revisar que les obres compleixen allò que s’ha declarat i, davant les denúncies del veïnat, els obliga a gastar-se els diners i acudir als jutjats.
Carrasco abandona els veïns, genera inseguretat als inversors que estan sent enganyats, empitjora la convivència als barris i sols beneficia els especuladors, o bé perquè no vol veure el problema, o bé perquè no li importa.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
- Un corredor de Castellón herido por asta de toro en el último encierro de San Fermín
- Primer paso para reabrir una cadena de supermercados en Castellón: esta es la empresa que aspira a estos locales
- La camiseta más barata de LaLiga es la del Villarreal: precio y ranking de los 20 equipos de Primera División
- Es oficial: La Seguridad Social confirma la jubilación 10 años antes, al 100% y sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Aemet eleva la amenaza por calor en Castellón y activa la alerta naranja
- El mapa de los inmuebles del Estado sin uso en Castellón: de viviendas a solares y parcelas
- El paraíso fresco de 180.000 metros cuadrados que triunfa este verano en Vila-real para aliviar las olas de calor