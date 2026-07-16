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Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

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No voler veure el problema

Fa més d’un any que el veïnat està intentant comunicar-se amb l’Ajuntament per trobar una solució davant l’assetjament immobiliari que moltes finques de Castelló estan rebent amb la proliferació d’infrahabitatges en baixos, i la resposta per part del govern de Carrasco ha estat el silenci. Bé, el silenci no; ha estat donar l’esquena al veïnat, a les comunitats de propietaris, als futurs inquilins i donar tota la cobertura als especuladors.

Carrasco i el PP no han volgut veure el problema i ara tenim habitacions que es venen a 65.000 euros. Sí, sí, han llegit bé: habitacions de dotze metres quadrats per més de seixanta mil euros. Què li sembla?

Estem veient com els barris s’estan omplint d’infravivendes que incrementen la població sense que augmenten els serveis, i això afecta la convivència i l’habitabilitat. Estem veient com especuladors estan actuant en espais de les comunitats de propietaris sense el seu permís, i que l’Ajuntament els abandona en negar-se a retirar l’autorització de les obres per no complir amb allò declarat. Sembla mentida, però així és: l’Ajuntament no està enviant inspectors urbanístics a revisar que les obres compleixen allò que s’ha declarat i, davant les denúncies del veïnat, els obliga a gastar-se els diners i acudir als jutjats.

Carrasco abandona els veïns, genera inseguretat als inversors que estan sent enganyats, empitjora la convivència als barris i sols beneficia els especuladors, o bé perquè no vol veure el problema, o bé perquè no li importa.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

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