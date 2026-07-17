La broma del CIS

El gen de la socarronería aflora con más fuerza que nunca cuando el contribuyente, ya libre de espanto, ve con sorna generalizada (inclusive en los aún muchos fieles hipnotizados por Pedro) las encuestas propagandísticas que cocina y publica con profusión el abnegado socialista José Félix Tezanos. Visto el último panfleto sociológico del manipulado CIS, confeccionado a cuenta de los impuestos de los españoles, de realizar un somero análisis psíquico del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, podría deducirse un pálpito de algarabía en la Moncloa ante el inminente juicio a Begoña Gómez. Según la manufactura de Tezanos: cuanto peor mejor para los intereses del jefe del Ejecutivo.

Así, con Begoña en el banquillo y siendo condenada, siguiendo la tónica del CIS, nuestro Dorian Grey patrio podría salirse del mapa, superando al denostado Felipe González de los 202 escaños del 82. Sarcasmo aparte, el sanchismo ha logrado configurar una peligrosa realidad virtual, remedo propagandístico de otros populismos sudamericanos acaecidos en el siglo pasado. El rebaño de seguidores ciego, sordo, irreflexivo en la contumaz condición de bandería, representa un sorprendente suelo electoral vigorizado (sin la necesidad del hacer prevaricador de Tezanos) con el alimento de la corrupción, la falacia, la desvergüenza y la felonía.

Hoy piden prisión preventiva para la directora general de la Guardia Civil, íntima de Sánchez. Mañana puede saltar un nuevo escándalo. Me quedo con Sabina: «Ya no soy tan de izquierdas, tengo ojos y oídos».

Es periodista y escritor