Ni bulo ni equivocación

Hay declaraciones que no son bulos ni equivocaciones de un periodista que no entendió lo que se dijo. ¡No! Hay afirmaciones que son vergüenzas evidentes. Me refiero a lo que ha dicho el expresidente MpuntoRajoy sobre la selección francesa de fútbol.

Como ya saben, a este señor, que se las da de futbolero, se le ha ocurrido decir a corazón abierto y sinceridad plena, que Francia tiene una gran selección pero, eso sí, sin franceses. Razón esta que no se ha atrevido a explicar, pero todo el mundo ha entendido que no considera franceses a los jugadores de piel negra. Comentario, que también deja fuera de la españolidad a Lamin Yamal y a Nico y, por desgracia, pero con diferencias, nos recuerda al viejo Jean Marie Le Pen, que se negó a darles la mano a unos futbolistas franceses de piel negra y tostada que capitaneaba otro francés, pero musulmán y de origen argelino, como Zinedine Zidane.

Pero, si he dicho con diferencias es porque en esa ocasión y en Francia, la derecha (encabezada por el presidente Chirac) defensó la dignidad y la identidad nacional de esos futbolistas. Aquí, por el momento, los Feijóo, Aznar, Ayuso… guardan silencio, no piden disculpas y presentan esas ofensas como la broma de un guasón compulsivo. En todo caso, MpuntoRajoy sabe que la nacionalidad no tiene nada que ver ni con el color de la piel ni con la religión que se profese y, en consecuencia, sus opiniones son un acto excluyente de puro racismo. Algo que no me extraña del todo porque, desde hace tiempo, y posiblemente por conseguir el poder político institucional, el PP busca ocupar el espacio de Vox o ganar su colaboración. Circunstancia que, día a día y por desgracia, lo aleja de ser una derecha de Estado, moderna, democrática y europeísta.

Es analista político