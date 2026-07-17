Opinión | LA RÚBRICA
Carrasco, al calor de Vox
Hay decisiones que retratan una forma de gobernar. La de Begoña Carrasco ha quedado clara en el pleno: prefiere volver a alinearse con Vox antes que respaldar una moción socialista para proteger a la ciudadanía del calor extremo. Y resulta difícil de entender. Porque, mientras los datos nos dicen que las muertes asociadas a las altas temperaturas se han multiplicado por cuatro en apenas una década, la alcaldesa gobierna con quienes sostienen que el cambio climático es poco menos que un invento.
Nuestra moción no pedía grandes titulares: elaborar un mapa municipal de refugios climáticos por distritos, abrirlos cuando haya alertas por calor; crear un plan de sombra para plazas, parques infantiles, colegios o paradas de autobús, y cuidar y ampliar el arbolado urbano. ¿De verdad alguien puede estar en contra de proteger la salud de nuestros vecinos y vecinas? Adaptarse al cambio climático no es una cuestión ideológica. Es una obligación con las personas mayores, con la infancia, con quienes trabajan al aire libre y con quienes no pueden permitirse mantener fresca su vivienda. Gobernar también consiste en anticiparse. Lo más sorprendente es que el propio ayuntamiento presume del proyecto europeo Castelló Naturaleza en Red, aprobado gracias al apoyo del PSPV y Compromís mientras Vox votaba en contra. Ahora, cuando tocaba convertir esos compromisos en una estrategia real para toda la ciudad, Carrasco ha vuelto a elegir a sus socios antes que a la ciudadanía.
Es portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- El aeropuerto de Castellón recupera los vuelos directos a una 'joya' del Mediterráneo: billetes desde 37 euros
- Estreno en el centro comercial Salera de Castellón: una popular cadena danesa abre su nueva tienda
- De la fría despedida de Cipenga al regreso al Castellón de un destacado delantero
- El pueblo a menos de una hora de Castellón donde Cristina Pardo encuentra refugio tras dejar laSexta: Poco más de 2.000 habitantes y patrimonio medieval
- Crisis de una citrícola de Castellón: sus instalaciones van a subasta
- Accidente de tráfico en Onda al impactar un coche contra una caseta
- ¿Hasta cuándo durará el episodio de calor extremo en Castellón?
- El CSIC advierte que las brisas marinas pierden fuerza en Castellón y complican las olas de calor