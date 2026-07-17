Carrasco, al calor de Vox

Hay decisiones que retratan una forma de gobernar. La de Begoña Carrasco ha quedado clara en el pleno: prefiere volver a alinearse con Vox antes que respaldar una moción socialista para proteger a la ciudadanía del calor extremo. Y resulta difícil de entender. Porque, mientras los datos nos dicen que las muertes asociadas a las altas temperaturas se han multiplicado por cuatro en apenas una década, la alcaldesa gobierna con quienes sostienen que el cambio climático es poco menos que un invento.

Nuestra moción no pedía grandes titulares: elaborar un mapa municipal de refugios climáticos por distritos, abrirlos cuando haya alertas por calor; crear un plan de sombra para plazas, parques infantiles, colegios o paradas de autobús, y cuidar y ampliar el arbolado urbano. ¿De verdad alguien puede estar en contra de proteger la salud de nuestros vecinos y vecinas? Adaptarse al cambio climático no es una cuestión ideológica. Es una obligación con las personas mayores, con la infancia, con quienes trabajan al aire libre y con quienes no pueden permitirse mantener fresca su vivienda. Gobernar también consiste en anticiparse. Lo más sorprendente es que el propio ayuntamiento presume del proyecto europeo Castelló Naturaleza en Red, aprobado gracias al apoyo del PSPV y Compromís mientras Vox votaba en contra. Ahora, cuando tocaba convertir esos compromisos en una estrategia real para toda la ciudad, Carrasco ha vuelto a elegir a sus socios antes que a la ciudadanía.

Es portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló