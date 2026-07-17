Hoy voy a hablar de fútbol, con permiso de los compañeros de la sección de Deportes, que son los que saben de esto. Y con permiso de Mariano Rajoy. Para mí es obligado hacerlo como aficionado (más bien forofo) por la gesta de la selección española al alcanzar por segunda vez en la historia la final del Mundial. Y lo ha conseguido siendo un equipo y una familia, como lo hizo la primera vez hace 16 años.

Lo que más me gusta de esta España es que no se explica desde un solo jugador. Se explica porque cuando uno falla, otro aparece. Cada uno se sacrifica por el colectivo. Porque Unai echa el cerrojo; vuelan por la banda Cucurella y Porro; presionan desde arriba Lamine, Oyarzabal y Baena; tapan y dan cobertura Cubarsí y Laporte; crean Rodri, Fabián, Olmo o Pedri; sorprenden desde el banquillo Merino, Nico, Ferran o Llorente; animan pese a no jugar Borja, Raya, Joan, Pubill, Grimaldo, Eric, Gavi, Zubimendi, Yéremi y Víctor. Y al frente, Luis de la Fuente y su cuerpo técnico. Es un engranaje que funciona a la perfección.

La semifinal contra Francia fue una exhibición. Una obra de arte. Uno de los mejores encuentros que se recuerdan de España. Temíamos a los franceses, a quienes muchos creían favoritos, principalmente por sus individualidades. Jugar en equipo provocó que Mbappé, Olise o Dembélé se diluyeran como azucarillos, algo que no había ocurrido en toda la competición.

Vivimos obsesionados con el mérito individual porque hemos construido una sociedad que idolatra al yo mientras desprecia el nosotros. Y, sin embargo, las empresas funcionan gracias a equipos. Los hospitales salvan vidas en equipo. Los periódicos se hacen en equipo. Las familias sobreviven en equipo. Y la Roja está a un partido de conquistar el mundo porque juega como un equipo. Parece una obviedad, pero no lo es.

Ojalá España gane el Mundial y borde su segunda estrella. Nos queda la Argentina de Messi, el genio individual por excelencia. Pero incluso si el domingo no levantamos esa deseada copa, esta selección habrá logrado recordarnos que nadie llega lejos solo. Son los equipos, los equipazos, los que cambian la historia.

Es redactor jefe de Mediterráneo