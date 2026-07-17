La fuerza de un equipo, la ilusión de todo un pueblo

Hay victorias que trascienden el marcador y partidos que se convierten en un recuerdo compartido. Eso fue lo que vivimos en Almassora durante la semifinal del Mundial. Centenares de vecinos se reunieron en la plaza España para animar a nuestra selección frente a Francia. Familias enteras, niños con la camiseta de España, jóvenes, mayores, amigos…

El fútbol tiene esa capacidad extraordinaria de unirnos. Durante noventa minutos desaparecen las diferencias y solo existe un sentimiento compartido y una ilusión común. Y quizá, más allá de las alegrías brindadas, esa sea la gran lección que nos deja esta selección española de fútbol.

Vivimos en una época en la que muchas veces se ensalzan las individualidades. Sin embargo, este equipo demuestra cada día que el verdadero éxito nace del grupo. Que el talento es imprescindible, pero que solo alcanza su máximo nivel cuando se pone al servicio del conjunto. Luis de la Fuente ha construido mucho más que una selección, ya que ha construido un equipo. Un vestuario donde todos se sienten importantes. Donde el que juega desde el inicio tiene el mismo compromiso que quien espera su oportunidad en el banquillo y donde nadie entiende el éxito como algo personal, sino como el resultado del esfuerzo colectivo. Para ganar hace falta calidad, sí, pero también humildad, respeto, generosidad y confianza en el compañero. El gol de uno pertenece a todos, porque el triunfo nunca es de quien marca, sino de quienes han trabajado juntos para hacerlo posible.

Son valores que van mucho más allá del deporte. También deberían inspirar la forma de entender la política.

Pantalla para el público

Los grandes proyectos nunca son fruto de una única persona. Son el resultado del trabajo compartido, de escuchar, de dialogar, de sumar capacidades y de remar en la misma dirección. Desde el ayuntamiento vamos a volver a instalar una pantalla gigante para que podamos vivir juntos la gran final del domingo. Aquellos que disfrutamos del triunfo histórico de nuestra selección hace 16 años, de aquel equipo que marcó a una generación, queremos que nuestros niños y jóvenes sepan lo que es ganar un Mundial de fútbol y qué mejor que celebrarlo todos juntos en Almassora, disfrutando de la selección .

Es alcaldesa de Almassora