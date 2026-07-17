En los últimos años conviven entre nosotros, generando problemas los jabalíes. Los jabalíes provocan con su jeta, con su hocico, grandes destrozos. Llamar «jeta» a un caradura viene del árabe que originalmente significaba hocico o morro de un animal. Y, siguiendo con el término, jetas los hay en todas partes. En política, por desgracia, abundan. Pero en los últimos tiempos, en Vila-real, una plaga.

Jamás he vivido algo así. Mientras el PP de la Generalitat Valenciana y el PP de la Diputación de Castellón maltratan, insultan y desprecian a Vila-real, un auténtico ejército de jetas, patrocinados con dinero público por ellos, dedica el día a bulos, fotos o promesas imposibles y practicar una deslealtad nunca vista. Vila-real is different, por culpa de esos jetas. Los jabalíes, con su hocico, lo destruyen todo. Los jetas de Vila-real dejaron ruina, parálisis y la mayor corrupción de nuestra historia.

A finales de febrero di la cara y en una rueda de prensa y expliqué el grave problema que sufría nuestro Ayuntamiento con las facturas a los proveedores. Expliqué sus causas, entre ellas el caos generado por quienes hoy patrocinan y promocionan a los jetas de Vila-real, que nos impidió aprobar el presupuesto a tiempo. Me comprometí a que, una vez liquidado el presupuesto de 2025, regularizaríamos la situación contable y liquidaríamos la deuda en un plazo aproximado de dos meses. No ha sido posible. De los casi ocho millones de euros quedan todavía casi cinco por pagar. El dinero estaba disponible, pero nuevos obstáculos nos han impedido cumplir, pronto los explicaré. Disponer del dinero no significa pagar, cuando el procedimiento depende de un sistema cuyos engranajes, por múltiples razones, no funcionan con la agilidad que deberían.

No pretendo buscar culpables. Si algo tengo claro es que el máximo responsable siempre es quien dirige.

Las decisiones políticas, económicas y organizativas ya están tomadas.e impulsado medidas contundentes para solucionar este problema y tomaré, sin que me tiemble el pulso, todas aquellas que sean necesarias para defender la gestión y la reputación de nuestro Ayuntamiento.

La liquidación de las facturas pendientes no puede demorarse más. Nuestros proveedores, muchos de ellos de Vila-real gracias a la apuesta decidida de este gobierno por el comercio y las empresas locales, no lo merecen. Tampoco la credibilidad de nuestro Ayuntamiento. Estamos en pleno verano y se acerca un mes especialmente complicado. En el Ayuntamiento de Vila-real no habrá vacaciones. Ni el alcalde, ni los concejales, ni los funcionarios responsables de tramitar las relaciones de pago descansarán hasta dejar este problema solucionado.

Muchos funcionarios han suspendido sus vacaciones de agosto, algunas preparadas desde hace meses junto a sus familias. Quiero agradecer públicamente ese gesto de responsabilidad y compromiso con Vila-real. Convocaré los plenos que hagan falta, el día que haga falta y a la hora que haga falta. Por eso llevo semanas asistiendo a muchos menos actos públicos y reduciendo mi presencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Estoy centrado en esto. No tengo otra prioridad. Logramos evitar la quiebra de nuestro Ayuntamiento trabajando juntos, como sociedad. Entre todos fuimos capaces de superar las ilegalidades, la corrupción, el abandono, el malgasto, las deudas y los empastres que dejaron los jetas profesionales. Quince años después siguen fiándolo todo a una única estrategia: «Cuanto peor, mejor». Frente a esa forma de entender la política, nosotros a lo nuestro: dar la cara, asumir la responsabilidad, trabajar y tomar las decisiones que hagan falta, aunque sean difíciles y aunque no siempre sean comprendidas. Los bulos pasan. El trabajo queda. Y los resultados, aunque a veces tarden más de lo que todos deseamos, también llegarán. Porque a ese ejército de jetas profesionales hay que plantarle cara para que nunca más vuelvan a empastrar Vila-real. Lo hacemos por nuestros proveedores, por los trabajadores municipales que están realizando un esfuerzo extraordinario para sacar adelante esta situación.

Los jetas hacen ruido, hoy más que nunca gracias a las redes sociales y a los sueldos públicos para vivir en campaña electoral permanente. Vila-real siempre ha respondido trabajando unida. Así superamos la peor herencia económica de nuestra historia y así volveremos a superar este momento. Porque los problemas se solucionan con trabajo, honestidad y dando la cara. Nunca con bulos, nunca con oportunismo y nunca deseando que a Vila-real le vaya mal para obtener un puñado de votos. Vila-real siempre estará por encima de cualquier interés partidista.agamos, una vez más, una gran alianza antijetas.

Es alcalde de Vila-real