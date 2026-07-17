Cada pupitre, una historia

Cada mañana, cuando se abre la puerta de un aula, entran muchas más cosas que mochilas y cuadernos. Entran historias familiares, maneras diferentes de aprender, emociones, culturas, talentos y dificultades que, en ocasiones, permanecen invisibles. Entran personas únicas. Detrás de cada pupitre, hay una historia distinta.

Como psicóloga, considero que la diversidad no solo habla de los que son distintos a nosotros; también nos habla de la condición humana. Cada persona interpreta la realidad desde una historia única. Las vivencias, el entorno familiar, las pérdidas, los aprendizajes y las oportunidades van moldeando una manera particular de pensar, sentir y relacionarnos con el mundo.

Con frecuencia, asociamos la diversidad con aquello que resulta evidente: una lengua o una cultura diferente, una necesidad educativa específica. Sin embargo, existe otra diversidad silenciosa: la del niño que necesita más tiempo para comprender un concepto, la de quien convive con una preocupación que nunca expresa, la de quien esconde una inseguridad o lleva una mochila emocional más pesada que la física. Esa diversidad invisible merece toda nuestra atención.

Cuando dejamos de fijarnos en etiquetas, resultados, en lo que salta a la vista, descubrimos las capacidades, necesidades y potencial de cada niño. Todas las personas necesitamos sentirnos vistas, comprendidas y valoradas. En la escuela, esa mirada la ofrecen maestros y compañeros.

Los docentes tienen la oportunidad de fomentar la comprensión de la diversidad creando espacios donde cada niño se sienta escuchado y respetado, promoviendo el diálogo, la cooperación y el valor de las diferencias como una fuente de aprendizaje. Cuando un niño crece en un ambiente donde las distintas formas de aprender, expresarse o relacionarse son acogidas con naturalidad, aprende a mirar a los demás con respeto y empatía. Cuando sus diferencias no son motivo de rechazo, desarrolla confianza y seguridad para relacionarse con los demás.

Pero esta tarea no pertenece solo a la escuela. La familia tiene un papel fundamental, porque es en casa donde los niños empiezan a aprender cómo mirar a los demás. Lo hacen observando a los adultos, escuchando cómo hablamos de las personas que son diferentes a nosotros y cómo reaccionamos. Esos pequeños gestos, mucho más que los grandes discursos, les enseñan a respetar y comprender que cada persona es única. Si familia y escuela avanzan en la misma dirección, ayudaremos a los niños a convertirse no solo en mejores compañeros de aula, también en ciudadanos respetuosos y empáticos, mejores profesionales y, sobre todo, mejores personas.

Cada pupitre tiene una historia. Si los niños entienden que las diferencias enriquecen y que todos merecemos ser aceptados y valorados, estaremos sembrando mucho más que una buena convivencia en las aulas. Estaremos construyendo una sociedad más humana, capaz de reconocer queen aquello que nos hace diferentes reside una de nuestras mayores riquezas.

Es profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón