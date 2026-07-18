Liderazgo y salud mental: claves del éxito de España

España disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de una trayectoria que ha mejorado partido a partido en este torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, superando momentos de máxima presión y llegando a la final mostrando madurez, cohesión y una identidad colectiva cada vez más sólida.

Para la Universitat Jaume I, esta final tiene un significado muy especial. Dos de sus egresados forman parte de los pilares de la selección: Rodrigo Rodri Hernández, capitán y referencia en el centro del campo, y Javier López Vallejo, psicólogo de la selección e integrante del cuerpo técnico de Luis de la Fuente.

Rodri se graduó en Administración y Dirección de Empresas en 2021, tras compatibilizar su carrera deportiva con sus estudios universitarios. En este Mundial ha vuelto a representar el equilibrio, la inteligencia táctica y el liderazgo sereno que caracterizan su estrategia de juego. Su capacidad para liderar al equipo, interpretar cada fase del partido y sostener a sus compañeros lo convierte en una pieza esencial. Su trayectoria demuestra que la excelencia deportiva es compatible con la formación académica y puede verse fortalecida por la constancia, perseverancia y el aprendizaje continuo.

Menos visible, pero igualmente valioso, es el trabajo de Javier López Vallejo, graduado en Psicología en 2015. Exfutbolista profesional y actual psicólogo de la selección, aporta una doble mirada: conoce las necesidades del futbolista de élite y dispone de la formación y experiencia necesarias para intervenir sobre los factores psicológicos relacionados con el alto rendimiento y el bienestar de los y las deportistas. Su labor recuerda que un equipo no se construye únicamente con preparación física, técnica y táctica. También necesita cuidar la confianza, la comunicación, la cohesión, la gestión de los roles, la respuesta ante el error y la regulación de la presión. La evolución de la selección española hasta llegar a la final es, ante todo, un éxito colectivo. El liderazgo compartido y el cuidado psicológico son componentes esenciales de un rendimiento sostenible.

El psicólogo o la psicóloga del deporte debe ser un miembro más del cuerpo técnico, integrado en la planificación y disponible para deportistas y entrenadores. Su función no se limita a intervenir cuando aparece un problema de salud mental: también implica prevenir, acompañar y proporcionar recursos para afrontar las exigencias de la competición. Reconocer la contribución de la Psicología del Deporte ayuda a integrar una visión del alto rendimiento moderna, interdisciplinar y centrada en la persona. En este sentido, la Universitat Jaume I y la Facultad de Ciencias de la Salud han mostrado su compromiso con la promoción de la salud mental y el bienestar en el deporte. En abril, la universidad acogió, junto con la Federación Española de Psicología del Deporte, el XIX Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física y del Deporte. Este encuentro situó a Castellón y a la Universitat Jaume I como referentes para el intercambio científico y profesional sobre la mejora del rendimiento deportivo, el bienestar psicológico y la salud de los y las deportistas.

Las trayectorias profesionales de Rodri Hernández y Javier López Vallejo pueden considerarse ejemplos de la aplicación de competencias vinculadas al liderazgo, la toma de decisiones y el cuidado psicológico en el deporte de élite. Rodri representa un modelo de liderazgo basado en la lectura estratégica del juego, la autorregulación, la responsabilidad compartida y la capacidad para influir en el rendimiento colectivo. Por su parte, Javier López Vallejo constituye un referente de la integración de la Psicología del Deporte en los cuerpos técnicos, mediante el trabajo sobre la cohesión, la comunicación, la gestión de la presión y el apoyo a jugadores y jugadoras, entrenadores y entrenadoras y demás profesionales del equipo. Ambos ilustran que el alto rendimiento deportivo no depende exclusivamente del talento técnico, sino también de procesos psicológicos, relacionales y organizativos que favorecen un desempeño sostenible. Su trayectoria invita, además, a seguir promoviendo una concepción interdisciplinar del deporte de élite, en la que el rendimiento, la salud mental, la cohesión grupal y el bienestar de los y las deportistas se aborden de manera integrada.

Profesora de Psocología Básica, Clínica y Psicobiología de la UJI