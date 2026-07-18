Cádiz ha perdido cerca de 48.000 habitantes desde 1981, un 30% de su población. Resulta paradójico que una ciudad cada vez más visitada, admirada y fotografiada sea, al mismo tiempo, una ciudad que cada vez más gaditanos tienen que abandonar. No porque haya dejado de ser atractiva, sino porque vivir en ella resulta cada vez más difícil. La vivienda se ha vuelto inaccesible para una parte creciente de la población y la ciudad corre el riesgo de morir de éxito.

El turismo genera actividad económica, empleo, inversión y oportunidades. Es uno de los motores de desarrollo de la costa mediterránea. Precisamente por eso, cuanto mayor es su éxito, mayor es también la responsabilidad de gestionar adecuadamente sus efectos sobre la ciudad.

Uno de esos efectos se manifiesta en el mercado de la vivienda. Cuando una parte creciente del parque residencial se destina a usos turísticos y la oferta de vivienda permanente no aumenta al mismo ritmo, los precios se tensionan. Los jóvenes encuentran más dificultades para emanciparse, las familias para acceder a una vivienda adecuada y muchos trabajadores terminan trasladando su residencia a otros municipios. El problema ya no es únicamente económico; afecta también a la cohesión social, a la identidad de los barrios y a la capacidad de las ciudades para retener a su población.

Castellón se encuentra en un buen momento para reflexionar sobre su modelo de desarrollo. Mantiene una sólida base industrial y, al mismo tiempo, avanza en su posicionamiento turístico. Esa combinación es una oportunidad para construir un modelo equilibrado, capaz de generar riqueza sin comprometer el acceso a la vivienda.

La cuestión no es elegir entre turismo y residentes. El desafío consiste en que el éxito turístico contribuya a mejorar las condiciones de vida de quienes habitan el territorio. Para ello, la vivienda debe ocupar un lugar central en la planificación pública.

Castellón tiene hoy la oportunidad de demostrar que es posible crecer, atraer visitantes y generar prosperidad sin correr el riesgo de morir de éxito.

Economista