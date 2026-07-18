En Peñíscola hemos puesto ya en marcha, este mes de julio, nuestra nueva propuesta de turismo activo, unas rutas turísticas diseñadas para disfrutar del entorno natural de nuestro municipio, en el Parque Natural de la Sierra de Irta, y sus zonas de influencia, cuyo aliciente es conocer las construcciones de piedra en seco con las que cuentan los cinco itinerarios diseñados. Esta apuesta por las rutas turísticas de la piedra en seco promueven la divulgación de nuestro patrimonio, facilitan su reconocimiento y protección, además de su puesta en valor.

Tras la catalogación de este tipo de construcciones en todo el término municipal, el área de Turismo ha trabajado en el diseño de los itinerarios con la colaboración del área deportiva y la imprescindible colaboración del club excursionista de nuestra ciudad, identificando los espacios de mayor valor patrimonial, diseñando su señalización e interpretación.

El resultado ha sido el diseño de cinco rutas circulares que contemplan la visita de casi 50 elementos; recorrerlas puede tomar alrededor de dos horas y su dificultad es de baja a media. Durante el proceso de inventariado y catalogación de toda esta arquitectura tradicional ubicada en nuestro término municipal se han llegado a identificar 500 elementos elaborados con esta técnica constructiva.

Los elementos que se podrán identificar en las distintas rutas van desde las barracas, casetes de cabirons, cocons, hornos de cal, cobijos y refugios, corrales o pozos.

La declaración como Patrimonio de la Humanidad, por parte de la Unesco, de esta técnica de construcción no solo nos inspiró para su conservación sino que nos invitó a su divulgación y puesta en valor, apostando por este binomio que une el senderismo en un entorno extraordinario junto al mar con el conocimiento de un patrimonio singular, valorado y reconocido por las Naciones Unidas.

El arte de la piedra en seco es una técnica de construcción que consiste en apilar piedras sin utilizar ningún otro material para su unión. Ésta se ha utilizado en todo el mundo y se ha convertido en una manifestación cultural internacional.

Además de ser una forma de construcción sostenible, estas estructuras de piedra seca han dado forma a numerosos y diversos paisajes, creando distintos tipos de construcciones que permitían que se optimizasen los recursos naturales y humanos en cada localidad. Forman parte de nuestra historia y estoy muy orgulloso de que nuestros visitantes puedan conocer también este legado de nuestros antepasados.

Alcalde de Peñíscola