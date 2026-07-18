Las subvenciones, en tiempo y forma

Castellón es una ciudad que pone las necesidades de las personas en el centro. Lo demostramos día a día, con una gestión basada en la escucha activa y en el diálogo con los castellonenses a la hora de poner en marcha los grandes proyectos que marcan el presente y, especialmente, determinarán el futuro de nuestra ciudad a corto, medio y largo plazo. Pero también lo hacemos cuando llega el momento de cumplir con las entidades sociales, deportivas y culturales que llegan allá donde, desafortunadamente, las administraciones públicas no llegamos. Han pasado ya tres años desde que los castellonenses dieron su confianza al equipo de gobierno que tengo el honor de presidir. Muy lejos han quedado ya la dejadez y los retrasos administrativos del Acord de Fadrell que pusieron en grandes apuros económicos a entidades sociales y asociaciones que trabajan por el bienestar de quienes más lo necesitan. Afortunadamente, sus retrasos administrativos y su falta de trabajo son cosa del pasado, de una memoria que es mejor olvidar porque, en el Castellón actual, las subvenciones se tramitan y se firman en tiempo y forma. El dicho popular dice que “para muestra, un botón”, pero en este artículo van a ser tres los botones que les detallaré y que justifican que me sienta orgullosa de la labor que estamos realizando desde las diferentes concejalías y de la mano de los técnicos para hacer justicia social de verdad. La que se aleja mucho, muchísimo, de frases vacías de contenido de quienes se llenaban la boca diciendo que venían a salvar a las personas pero que, al apagarse los micros, los focos y las cámaras, acababan abandonándolas. En mi gobierno no dejamos a nadie atrás. En este ejecutivo municipal siempre vamos a estar al lado de quienes son los ojos, las manos y el corazón, ese enorme corazón de quienes se dedican a ayudar y a hacer posible que la ola de solidaridad que nos caracteriza llegue a quienes más lo necesitan. Con su esfuerzo diario, en muchos casos impulsado por voluntarios que ocupan sus horas de descanso sirviendo a los demás, realizan una labor esencial: la atención cotidiana que precisan miles de personas.

Por ello, esta misma semana, el pasado lunes, el salón de plenos del Ayuntamiento de Castellón acogió uno de esos momentos que, como alcaldesa, me gusta vivir, la firma de los nuevos convenios nominativos con cerca de 40 entidades sociales del Tercer Sector de nuestra ciudad. Y lo hacemos, como les decía anteriormente, en tiempo y forma pero, además, con una cantidad económica que no recibían desde el 2019: dos millones de euros, lo que ha supuesto incrementarlos entre un 5% y un 20%. Lo hice el lunes pero voy a aprovechar este espacio para, de nuevo, agradecer infinitamente la implicación de los profesionales, el voluntariado y los usuarios. Gracias por llevar a cabo e implicaros en un servicio imprescindible para, junto a la administración local, transformar la realidad social de la capital, por crear esperanza y oportunidades, fortalecer la cohesión social y hacer de Castellón un lugar más humano y, en consecuencia, con más calidad de vida. Porque juntos somos más fuertes y llegamos más lejos, caminando de la mano para, entre todos, hacer el Castellón de todos.

Una ciudad que, además de destacar por su solidaridad, lo hace por ser capital del deporte. Lo escribo en mayúsculas porque si mayúsculo es el trabajo que realizan las entidades del Tercer Sector también lo es el de los clubes deportivos de élite nacional, que llevan por bandera el nombre de nuestra ciudad a lo largo y ancho de la geografía española. Sus éxitos en forma de medallas y trofeos nos ayudan a promocionarnos y las competiciones que atraen hasta la terreta se traducen en la llegada de cientos e incluso miles de personas. Sin ir más lejos, se lo contaba la semana pasada, el Campeonato de España de Equipos, la Final de la Liga Iberdrola de Clubes y la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos reunieron del 1 al 5 de julio a más de 10.000 personas que pasearon, comieron, pernoctaron y compraron en Castellón.

Tras la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar su actividad, serán 16 las entidades que se repartirán los 588.000 euros destinados para esta materia. Una partida que también cree y de la cual recibirán de manera anticipada un 70% en breve para que puedan afrontar los gastos derivados de su actividad y de los desplazamientos que implica con mayor liquidez y solvencia. Pero no nos quedamos ahí. No hay deporte de élite si no se crea una buena cantera. Estamos convencidos de ello, así que ya hemos cerrado también el Programa de actividades de promoción deportiva municipal 2026-2027. Y no me olvido de la cultura porque, en unos días, también saldrán adelante las subvenciones para actividades de asociaciones culturales y cultura popular que mantienen vivas nuestras raíces y nuestro orgullo de ser de Castellón y también las destinadas a los festivales de música, otro de nuestros grandes escaparates internacionales. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón