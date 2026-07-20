El PSOE tiene 121 diputados en el Congreso y 126 imputados en diferentes tribunales. Por primera vez, un partido político tiene más imputados que diputados. Lo que a Sánchez y su pandilla no parece importarle porque no dimite nadie, y condenados, imputados, corruptos, etc. siguen igual, como si no pasara nada. No tienen vergüenza y el jefe les respalda, triunfa la impunidad. Acusan de lawfare a los jueces y de fachas a todos los demás. Por supuesto, ninguna autocrítica, ni reconocer nada, ni ningún remordimiento.

Los casos de corrupción repetidos e insólitos se extienden por las diversas instituciones públicas: Transportes, Adif, Moncloa, la Sepi, Guardia Civil, Hacienda, la Fiscalía, el PSOE, todos pringados. De momento 126 presuntos corruptos y subiendo. Lo peor, salpicar a la Guardia Civil, cuyo lema es El honor es mi divisa. Honor una palabra que no reconocen y que no está de moda, una cualidad moral que muchos respetamos y en el que al menos 126 sujetos se ciscan. Qué gentuza, qué asco y qué vergüenza como español, primero ese repugnante comportamiento y luego su indiferencia y su no dimisión. Ya en el 2016 se vieron los tejemanejes de Sánchez, hoy 10 años después su hermano, mujer, familia, sus secretarios generales y todo su entorno se salpican de bazofia y a él le da igual y, es más, empuja a todos a seguir adelante en sus cargos. Es increíble, nunca se ha visto y espero que una vez acabemos con este sistema autoritario, nunca más se vuelva a ver, y que sus responsables entren en prisión. Viva la libertad y el honor.

Notario y doctor en Derecho