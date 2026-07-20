Sin consenso no se construye

La dificultad para encontrar mano de obra se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el presente y el futuro del sector de la construcción en Castellón. Y no se trata de una advertencia reciente. Desde hace años, las empresas vienen alertando de un relevo generacional insuficiente, de jubilaciones que no encuentran sustitución y de una creciente incapacidad para cubrir puestos de trabajo en un momento en el que la necesidad de construir más vivienda resulta más que evidente.

En ese contexto debe entenderse la propuesta planteada por las patronales de la Comunitat Valenciana, respaldada también por la organización empresarial de la construcción en Castellón, de permitir que jóvenes de 16 y 17 años puedan incorporarse como aprendices en determinadas tareas. No parece una medida pensada a la ligera, pero ni mucho menos una decisión que pueda adoptarse sin un consenso más o menos amplio. Afecta a la normativa laboral, a la prevención de riesgos y a la protección de los menores, por lo que requiere un amplio acuerdo entre empresarios, sindicatos y administraciones que, a día de hoy, está lejos de existir.

Las reticencias expresadas por los representantes de los trabajadores y por el Ministerio de Trabajo pueden resultar comprensibles. La construcción continúa siendo una actividad con riesgos inherentes y cualquier modificación legal debe partir de una premisa irrenunciable: la seguridad no puede quedar relegada por la urgencia de cubrir vacantes. Nadie discute que la integridad física de los trabajadores, y más aún cuando se trata de menores de edad, debe situarse por encima de cualquier otra consideración.

Sin embargo, tampoco conviene despachar el debate con un rechazo automático. La propuesta de la patronal no plantea incorporar adolescentes a trabajos peligrosos ni rebajar las exigencias en materia de prevención, sino abrir una vía para que puedan iniciarse en el oficio mediante tareas compatibles con su edad, formación y capacidad, bajo supervisión y con todas las garantías necesarias. La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en la edad, sino en las condiciones bajo las que sería posible un modelo de aprendizaje seguro y útil.

La construcción necesita atraer talento joven si quiere asegurar su continuidad. Durante demasiado tiempo ha arrastrado una imagen poco atractiva para las nuevas generaciones, pese a tratarse de una actividad cada vez más tecnificada, especializada y necesitada de profesionales cualificados. En este sentido, la formación profesional y, especialmente, la FP Dual aparecen como herramientas mucho más sólidas para conectar a los estudiantes con las empresas, facilitando una incorporación progresiva al mercado laboral sin renunciar a la formación ni a la seguridad.

El verdadero desafío consiste en encontrar un punto de encuentro que permita responder a una carencia de trabajadores que amenaza con agravarse en los próximos años. La construcción necesita soluciones porque la falta de mano de obra ya condiciona su capacidad para atender la demanda de vivienda y ejecutar inversiones estratégicas que tienen un componente social que hay que tener muy presente. Pero esas soluciones solo serán eficaces si nacen del acuerdo y garantizan el equilibrio entre las necesidades del sector y la protección de quienes están llamados a convertirse en sus futuros profesionales.