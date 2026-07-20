Nos deja una gran persona

Apenas hace unos días hablábamos de tomar un café que, por una razón o por otra, se iba posponiendo y ahora ya no podremos tomarlo, amigo, porque nos has dejado demasiado pronto. José Carlos, tú que siempre has sido un luchador no has tenido ocasión de pelear contra esta enfermedad que no ha dado la cara hasta el final y nos ha pillado a todos con el paso cambiado.

José Carlos Mas, presidente de la asociación de vecinos Meridiano, una persona buena en el más amplio sentido de la palabra, colaborador en eventos de carácter solidario, siempre dispuesto a ayudar en la recogida para el banco de alimentos de Castellón, para los afectados en catástrofes naturales como el terremoto de Turquía y de Siria, en la guerra de Ucrania o en el caso de la reciente dana de Valencia, donde acudió a quitar barro como él decía: «A echar una mano». Siempre estaba dispuesto a cooperar de forma altruista. Hemos perdido a un trabajador incansable, a un ejemplo a seguir.

Nuestro compañero ha sido una persona reivindicativa, que hablaba claro y sin morderse la lengua, defendía a sus vecinos, reclamaba aquello que le parecía justo, exigía mejoras para su zona, el Meridiano, de la que se sentía muy orgulloso. Nuestro amigo era una persona activa que exigía las actuaciones necesarias para que sus vecinos vivieran mejor.

José Carlos disfrutaba de las pequeñas cosas, una persona de vida saludable que participaba activamente en maratones y nada hacía presagiar su temprana marcha.

Compañero, no solo tu familia te va a echar en falta, sin duda que has dejado un gran vacío en el movimiento vecinal. Ponías voz a nuestras conciencias. Cada uno de nosotros tiene una opinión, pero coincidimos al pensar en tu bondad y en la nobleza de tus actuaciones. Que nuestra despedida no sea un adiós, sino un hasta luego. Los que nos quedamos aquí nos mantendremos firmes, pondremos voz a las demandas de nuestros vecinos, en nuestro corazón escucharemos lo que a menudo nos decías: «Así no vamos bien, hay que ponerse las pilas».

Amigo, compañero, descansa en paz. Tu recuerdo queda por siempre en nuestro corazón.

Presidenta de la A.VV. La Choquera y vocal de Coasveca