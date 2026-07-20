Antes de los hechos, la conclusión

No soy jurista. Soy, simplemente, un ciudadano al que le interesa el razonamiento, también el jurídico. No porque aspire a discutir las decisiones de los tribunales, sino porque me preocupa que se preserven las garantías que protegen al acusado. Al fin y al cabo, esas garantías terminan protegiéndonos a todos.

Por eso me pregunto dónde termina el razonamiento y dónde empieza la conjetura.

Todos sabemos que, ante la ausencia de pruebas directas, unos indicios sólidos y un razonamiento riguroso pueden conducir, legítimamente, a una conclusión. El problema aparece cuando el orden lógico se invierte y aquello que solo debía ser una posibilidad acaba convirtiéndose, desde el principio, en la premisa desde la que se interpretan todos los hechos.

Los filósofos llevan tiempo reflexionando sobre esta clase de trampas intelectuales. Una de ellas constituye el tercer cuerno del conocido trilema de Münchhausen: el razonamiento circular. El nombre procede del extravagante barón que afirmaba haber escapado de un pantano tirando hacia arriba de su propio pelo, algo tan imposible como la pretensión de un razonamiento que intenta sostenerse sobre sí mismo.

Nadie está a salvo de ese error. Todos podemos interpretar los hechos a la luz de nuestras propias convicciones. Y ahí está la paradoja. Si determinados procesos hacen pensar a muchos ciudadanos que las convicciones previas de algún juez terminan pesando más que los hechos o los indicios, esos mismos ciudadanos pueden acabar juzgando de antemano a los propios jueces e interpretar cada resolución suya como una confirmación de la imagen que ya se habían formado de la judicatura. Es decir, lo mismo, pero en sentido contrario. Aunque es justo decir que las consecuencias son distintas.

No ignoro que investigar un delito exige formular hipótesis. El peligro comienza cuando estas dejan de ser provisionales y se convierten en el eje sobre el cual gira toda la valoración; cuando el relato previo se impone a la demostración y los hechos empiezan a interpretarse desde la conclusión que se pretende alcanzar. Dicho de otra forma: cuando el acusado ya llega culpable.

No afirmo que así suceda. Pero sí percibo, como muchos ciudadanos, que algunos procesos han alimentado esa sospecha. Y una sospecha de esa naturaleza no solo afecta a una resolución determinada; erosiona la confianza en la propia Justicia.

El Estado de Derecho no solo necesita la imparcialidad de los jueces, sino que la misma se reconozca en la calidad de sus razonamientos. Y algunos ni siquiera superarían un análisis básico de lógica.

Por eso la obligación de motivar las resoluciones no es una mera exigencia formal. Es la garantía de que el camino recorrido ha sido el correcto: de los hechos a la conclusión, y no de la conclusión a los hechos.

Profesor de Filosofía