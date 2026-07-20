La política de las cosas que pasan

Entiendo perfectamente el descrédito y la desconfianza que hoy sienten la sociedad y la empresa hacia la política. Lo que vemos a diario en televisión y redes es un show constante de crispación y trincheras que poco tiene que ver con los problemas reales de la gente. Pero frente a esa gesticulación vacía, existe otra forma de entender el servicio público: la política útil. Aquella que no busca el like fácil, sino que construye en silencio un entorno de certidumbre, estabilidad y confianza.

En Onda aplicamos esta premisa desde el primer día. Los resultados de este esfuerzo compartido no son fruto del azar, sino de una alianza sincera con nuestro tejido productivo. Los últimos datos lo confirman de manera incontestable: nuestra ciudad ha reforzado su músculo empresarial con 65 nuevas actividades industriales y comerciales en el último año y 204 si sumamos los tres años de legislatura. Además, alcanzamos un histórico 82% de ocupación en nuestros polígonos. Estos datos reflejan fehacientemente la confianza del tejido empresarial en Onda y nos animan, a los servidores públicos, a seguir ayudando a nuestras empresas a crecer, fomentar el talento y generar puestos de trabajo. Es decir, utilizar la política para que las cosas pasen y no para pasar de las cosas importantes.

En mis años como alcaldesa he escuchado a centenares de empresarios. Ninguno pide favores ni privilegios. Todos reclaman agilidad administrativa, seguridad jurídica y áreas industriales modernas. Los gobiernos debería tener la única obligación de dejarles trabajar y simplificarles el camino. Por eso impulsamos con fuerza la marca Onda Logistic, porque entendemos perfectamente que si a las empresas les va bien, a los ondenses les irá mejor. Y porque el mejor servicio social que puede ofrecer una administración pública es empleo de calidad.

En un contexto global de incertidumbre, Onda demuestra que la política útil funciona cuando se decide sumar alianzas y trabajar codo con codo con quienes generan la riqueza. Frente a los dogmatismos que asfixian el crecimiento, la vía de Onda es clara: estabilidad política, modernización y la firme convicción de que las instituciones deben ser aliadas de los sectores productivos y no sus verdugos. Huir del ytumasismo, alzar la mirada y pensar más en las próximas generaciones es el único camino para asegurar el progreso de nuestra tierra. Seguimos.

Alcaldesa de Onda