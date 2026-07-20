Opinión | A FONDO
Quan una ciutat fa història
No totes les setmanes són iguals. N’hi ha algunes que passen sense deixar massa empremta i n’hi ha altres que acaben formant part de la història d’una ciutat. Setmanes que, amb el pas dels anys, recordem perquè simbolitzen el moment en què una comunitat va aconseguir fer realitat allò que durant molt de temps havia semblat impossible.
Estic convençuda que esta serà una d’eixes setmanes. Una de les més importants de la història recent de la Vall d’Uixó. No perquè inaugurem una obra o presentem un nou projecte, sinó perquè fem realitat dos somnis col·lectius que marcaran un abans i un després en la manera d’entendre el nostre patrimoni i el nostre futur.
I no és fruit de la casualitat. Tot això ha sigut possible perquè hi havia una idea clara de ciutat, un equip disposat a treballar fins al final i una oportunitat que hem sabut aprofitar. Els fons europeus impulsats pel govern de Pedro Sánchez han permés que moltes ciutats transformen el seu futur. A la Vall d’Uixó els hem convertit en projectes que deixaran una petjada durant les pròximes dècades.
Este dimecres obrirem les portes del Museu Municipal de la Fàbrica de la Llum. Estem parlant d’una reivindicació històrica. Durant més de trenta anys, la Vall ha aspirat a tindre un museu municipal. Diferents governs ho van intentar, però les circumstàncies mai van permetre fer-lo realitat.
Ara sí. I això demostra que els grans projectes necessiten planificació, perseverança, equips preparats i saber aprofitar les oportunitats. Els fons europeus han sigut una ferramenta decisiva, però sense el treball dels tècnics municipals, de les empreses implicades i de l’equip de govern, hui continuaríem parlant d’un somni pendent.
La Fàbrica de la Llum serà, per fi, el primer museu municipal de la nostra història. Un espai que conservarà el nostre patrimoni, explicarà qui som i ajudarà les noves generacions a entendre d’on venim. Però també serà la porta d’entrada al nostre casc urbà per als centenars de milers de persones que cada any visiten les Coves de Sant Josep.
Volem que passegen pels nostres carrers, coneguen la nostra història, entren als comerços, gaudisquen de la gastronomia local i descobrisquen una ciutat amb una identitat pròpia. Perquè invertir en patrimoni també és invertir en oportunitats econòmiques, en turisme i en futur.
Però esta setmana encara viurem un segon moment històric. El divendres obrirem a la ciutadania les majors excavacions arqueològiques que s’han fet mai al Poblat Ibèric de Sant Josep. Una actuació extraordinària que ens permet descobrir nous espais, ampliar el coneixement sobre els nostres orígens i posar en valor un dels jaciments més importants de la Comunitat Valenciana.
Cada descobriment ens ajuda a entendre millor la història de la Vall. Les ciutats també necessiten mirar cap arrere per continuar avançant. Perquè el patrimoni no és només el record del que vam ser, sinó una ferramenta per construir el futur, reforçar la nostra identitat i generar noves oportunitats.
El Museu Municipal i les excavacions comparteixen una mateixa filosofia. Formen part d’una estratègia que aposta per convertir el patrimoni en un motor de desenvolupament cultural, social i econòmic.
Tampoc és casualitat que tots dos tinguen com a escenari el paratge de Sant Josep. Durant dècades ha sigut el principal atractiu turístic de la Vall i ara viu la transformació més important de la seua història. La recuperació de la Fàbrica de la Llum, les excavacions arqueològiques, el futur parc aquàtic, la millora dels espais públics i la resta d’actuacions conformen la major inversió que mai s’ha fet en este entorn. Una aposta que protegix el nostre patrimoni i reforça el potencial turístic i econòmic de tota la ciutat.
Mirant al futur
En realitat, tots estos projectes responen a una mateixa manera d’entendre la política municipal. Governar no és només solucionar els problemes del dia a dia. També és preparar la ciutat per a les pròximes dècades i prendre decisions que acabaran millorant la vida de les generacions futures.
Esta setmana la Vall d’Uixó no inaugura només un museu ni presenta unes excavacions arqueològiques. Esta setmana demostrem que els grans somnis també es poden complir quan hi ha un projecte clar, equips que no deixen de treballar i institucions capaces d’aprofitar oportunitats tan importants com els fons europeus.
Perquè hi ha setmanes que passen. I n’hi ha altres que expliquen com una ciutat decidix avançar. Estic convençuda que, quan d’ací a uns anys mirem arrere, recordarem estos dies com el moment en què la Vall d’Uixó va fer història.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
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